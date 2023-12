¿No la pasa? El sorprendente comentario de Ivana Yturbe sobre Onelia Molina, actual pareja de Mario Irivarren

¿Todavía no lo olvida? Hace varios años, Ivana Yturbe y Mario Irivarren fueron una de las parejas más mediáticas del momento. Tras varias idas y vueltas, ambos anunciaron el término de su romance en medio de gran polémica. Por ello, la exchica reality es voz autorizada para hablar sobre el popular “Calavera Coqueta” y esta vez se refirió a su actual pareja, la arequipeña Onelia Molina.

¿Qué dijo Ivana Yturbe sobre Onelia Molina?

En uno de los últimos programas de “Mande quien mande”, Onelia Molina estuvo como invitada en el set. La sorpresa llegó cuando presentaron también a Ivana Yturbe, quien es expareja de Mario Irivarren.

Durante un largo tiempo, Ivana y Mario fueron una de las parejas más mediáticas de la farándula, por lo cual sorprendió que se junte con Onelia Molina en un mismo set. Tras estar cara a cara en el set de “MQM”, la actual esposa de Beto da Silva habló sobre Onelia Molina y señaló que la conocía. ¿De dónde?

“(¿A Onelia la conocías?) Sí, claro, a todas las chicas, de vez en cuando mi corazoncito aún prende y ve EEG cuando mi hija se queda dormida”, confesó Ivana Yturbe a “América Espectáculos”.

Al ser consultada directamente por la relación entre Onelia Molina y Mario Irivarren, Ivana Yturbe no quiso entrar en detalles. La influencer felicitó de manera general a todos los integrantes de “Esto es Guerra”, escapando así de dar su opinión sobre el romance de su expareja.

“Obvio que prendo la tele y veo a todos los chicos. Felicitaciones a todos ellos, que les vaya súper, de verdad que ‘Esto es Guerra’ fue el programa que a mí me vio crecer y de verdad siempre estaré eternamente agradecida”, comentó Ivana Yturbe.

¿Crisis con Beto Da Silva?

Hace unas semanas, Ivana Yturbe sorprendió con un mensaje en redes sociales, el cual despertó las alarmas sobre una posible crisis con Beto Da Silva. La exchica reality se pronunció por primera vez al respecto y no tuvo mejor idea que arremeter contra la prensa por dar a entender que atravesaba problemas con el futbolista.

“Yo creo que el problema ha sido la prensa, ha estado sin noticias y esta vez sí ha agarrado mi frase (…) De que me peleo y alguna vez he discutido, obvio que lo he hecho, pero lo primero que hago no es colocarlo en las redes sociales. No por favor, ya pasé esta etapa, créanme por favor”, reveló.

Asimismo, explicó que las frases que comparte en sus redes sociales son como un recordatorio para ella. “Siempre subo reflexiones porque a veces hasta digo ‘me hubiera gustado leer esto en algún momento’, con esa (frase) digo, estoy exactamente donde quiero (…) ¡Me han mandado hasta el psicólogo!”, indicó.