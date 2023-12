«Nunca será una buena profesional»: Rodrigo González ‘fulminó’ a Magaly Medina tras polémica con Juliana Oxenford

Rodrigo González, conductor de «Amor y Fuego», expresí su molestia sobre las declaraciones de Magaly Medina, indicando que ella solicitó el despido de su colega de canal, Juliana Oxenford. El motivo de esta petición fue porque la Urraca considera la periodista respaldó al expresidente Pedro Castillo en su programa «Al estilo Juliana». Por tal motivo, el popular ‘Peluchín’ criticó duramente el actuar de Magaly Medina. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rodrigo González lanzó duras críticas contra Magaly Medina

Durante las semanas recientes, Magaly Medina habló sobre la salida de Juliana Oxenford de ATV y criticó a la presentadora, argumentando que si inicialmente estaba complacida con su llegada a la cadena televisiva, su opinión cambió cuando supuestamente comenzó una campaña a favor de Pedro Castillo en la última etapa de las elecciones.

“La gente se da cuenta y va poniendo a cada uno en su lugar, una vez me dijeron una frase que me quedó bastante marcada, y es que una mala persona no puede ser nunca un buen profesional. Yo espero que Juliana Oxenford independientemente de su postura política, si estamos o no de acuerdo, apueste por vivir en un país donde puedes decir lo que piensas, indiferentemente de que la gente esté de acuerdo contigo, porque ahí radica y ahí está la libertad de expresión”, dijo indignado Peluchín.

“Y lo digo porque sé de lo que estoy hablando y no tengo problemas en decirlo frente a una cámara después de tantos años. Creo que puedo hablar con conocimiento de causa, una mala persona como ella no puede ser buena profesional y poco a poco ya se le empiezan a ver las orejas a ese lobo”, indicó dejando en claro que conocería bien a Magaly Medina.

¿Qué dijo la Magaly Medina sobre la salida de Juliana Oxenford?

La molestia de Rodrigo González se ocasionó debido a las declaraciones que brindó Magaly Medina luego de la salida de Juliana Oxenford de ATV. En ese sentido, la ‘Urraca’ expresó sus críticas hacia Juliana Oxenford. Ella proporcionó un detalle revelador que destacaría aún más la tensa relación que ambas mantenían en ATV. Magaly admitió que fue ella quien solicitó la partida inmediata de la comunicadora, pero lo hizo durante las elecciones de 2021.

«Ahora que ya no estás, te lo puedo decir. Yo no he pedido tu cabeza, ahora no, este año no. Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista. Yo no soy aprista, ni fujimorista, no me pongan etiquetas, yo soy de derecha», señaló Magaly Medina.

«Si la pedí, cierto, pero la pedí hace tiempo, cuando hablaba de eso y defendía a Castillo. (…) Te lo digo, si lo pedí, pero soy la última rueda del coche, pero no me hicieron caso y te renovaron el contrato«, agregó la “Urraca”.