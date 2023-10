Padres de niña abusada por sus abuelos piden aborto terapéutico para la menor

La menor que fue abusada por sus abuelos viene atravesando fuertes problemas emocionales por los terribles episodios vividos en su propio hogar por lo que padres de la adolescente piden que pueda acceder a un aborto terapéutico.

El hecho viene causando conmoción en Cajamarca por lo que familiares y vecinos de la zona piden justicia para la niña que terminó con la adolescencia arruinada y por lo que deberá recibir terapias.

Aborto terapéutico

La menor tiene cuatro meses de gestación y sus padres piden que acceda al aborto terapéutico lo más pronto posible.

El estado mental de la menor se complica con el transcurrir de los días, puesto que, además de desmayarse constantemente, ha tratado de suicidarse en varias ocasiones, según ha relatado su madre.

@manuela.camacho En Cajamarca los padres de la menor piden que pueda acceder al aborto terapeutico, figura legal y necesaria para salvaguardar la vida de la niña. #niñasnomadres ♬ sonido original – Manuela Camacho

“Ella no quiere tenerlo. He encontrado dos frascos de veneno para rata; por eso queremos que haga el aborto terapéutico”, declaró la madre.

Se sabe que los abuelos involucrados en este horrendo delito Pelayo Sánchez Escobedo (paterno) y Juan Alberto Muñoz Aguilar (materno), han amenazado con machetes y cuchillos a la menor para que no cuente lo que sucedió.

“No me quería declarar. Me decía ‘me matan, me matan’. Pero llorando le he dicho que me declare quién ese muchacho del que estás embarazada. Me dijo: ‘Es de mis abuelos, no pensaba que me iban a hacer estas cosas a mí’”, contó la mamá.

Hasta el momento se sospecha que la menor estaría embarazada de su abuelo materno, por lo que la víctima trata por todos los medios quitarse la vida por el trauma causado.

Es así que los padres reiteran el llamado a las autoridades respectivas para aplicar el aborto terapéutico.

¿Qué sucedió?

Un padre de familia denunció que su hija de 14 años quedó embarazada tras haber sido abusada sexualmente por sus abuelos por lo que la llevó a un Centro Emergencia Mujer (CEM) para pedir ayuda.

El progenitor pidió el aborto terapéutico para su hija, pero en lugar de recibir el respaldo de las autoridades solo recibió una dura respuesta.

“La psicóloga llamó a mi ‘china’ y le dijo que no puede hacer nada; que lo tenga y que, si ella aborta, la mandan presa. Mi china salió llorando. Así no deben tratar, deben decir que van a ayudar”, señaló.

La trabajadora del CEM de San Marcos también le habría dicho a la menor de edad que tenía que esperar a que el bebé nazca para someterlo a una prueba de ADN.

La razón por la que afirmó esto fue que solo así podría demostrar que los abuelos que abusaron de ella son los culpables.

El padre de la víctima también señaló que la denuncia que pusieron en la Policía Nacional llegó al Ministerio Público luego de cinco días.

Mientras tanto, los acusados de violación sexual contra esta menor, identificados como Pelayo Sánchez Escobedo y Juan Alberto Muñoz Aguilar, continúan viviendo en la misma comunidad donde actualmente reside la adolescente.