¡Peluchín lo llama «traición»! Guty Carrera es presentado como ecuatoriano en «La Casa de los Famosos»

Resulta que el guapísimo Guty Carrera, sí, el mismo del ‘Potro’ que estuvo en «Esto es Guerra» (EEG), ingresó a la cuarta temporada de «La Casa de los Famosos» en México. Pero eso no fue todo, porque lo presentaron como ecuatoriano.

Presentan a Guty Carrera como ecuatoriano

El modelo peruano Guty Carrera, conocido por sus aventuras en EEG, llegó de la mano de la colombiana Ariadna Gutiérrez, y todos emocionados por ver qué pasaba en el reality. Pero, de pronto, pasó algo que dejó a todos sorprendidos.

En su presentación, la conductora soltó la bomba: «Guty es ecuatoriano, guapísimo, parecen una pareja de telenovela los dos». ¿Ecuador? ¡Espera, qué! Peluchín, mejor conocido Rodrigo González, casi se cae de la silla al enterarse.

Rodrigo, siempre con sus comentarios picantes, no se guardó nada y soltó: «Ya perdió por no aclarar, él sí es ecuatoriano, pero deja que lo presenten como ecuatoriano… ¿el modelo ecuatoriano? No dijo nada, Guty eso es traición». ¿Qué estaría pensando Guty en ese momento?

Guty en «La Casa de los Famosos»

Pero para ponerle más leña al fuego, cuando el ‘Potro’ entró a la famosa casa, otro famoso, ‘El titi’, no tenía ni idea de quién era Guty y le lanzó la gran pregunta: «¿Cómo te llamas?» ¡Qué tal la bienvenida!

Previamente a su entrada a «La Casa de los Famosos», Guty explicó en un live de Instagram que nació en Ecuador, pero ha vivido toda su vida en Perú. «Mi familia por parte de padre es ecuatoriana y por parte de madre es peruana. Mi niñez fue entre Ecuador y Perú, me la pasaba viajando todo el tiempo», señaló dejando en claro que tiene dos nacionalidades por sus padres.

Y como cereza en el pastel, nuestro querido Guty soltó un discurso de bienvenida donde dejó claro que está allí para llevarse los 200 mil dólares de premio. ¡Ambicioso y sin miedo al éxito!

En fin, parece que «La Casa de los Famosos» va a tener más drama del bueno con Guty Carrera en la jugada. ¿Traición o estrategia? ¡No se lo pierdan! Estamos al tanto de cada detalle. ¡Hasta la próxima!