¡Se mandó con todo! Jorge Fossati le dejó su “regalito de Navidad” a Ricardo Gareca con tremendo mensaje

¡Duelo de la tercera edad! Jorge Fossati está a nada de ser el nuevo entrenador de la selección peruana. La llegada del uruguayo al banquillo nacional ha generado muchas opiniones a favor, mientras que otro grupo aún pide el regreso de Ricardo Gareca. Sin embargo, esto es prácticamente imposible, ya que a estas horas, el “Tigre” está cada vez más cerca de ser nuevo DT de la selección de Chile. Por ello, Fossati no dudó en calentar el ambiente y le dejó un “mensaje navideño” al “Flaco” previo a lo que sería su primer enfrentamiento en Copa América.

Jorge Fossati se manda contra Ricardo Gareca

La selección peruana debutará en la Copa América 2024 ante Chile. Posterior a ello jugará contra un rival de Concafac y cerrará la fase de grupos ante la temible Argentina. Actualmente, la bicolor se encuentra en una crisis futbolística, la cual promete ser recuperada ahora de la mano de Jorge Fossati.

El uruguayo retornó a su país natal para pasar las fiestas de fin de año junto a sus seres queridos y no dudó en darse unos minutos para mandar un mensaje al hincha peruano. Fossati desde ya se quiere meter al fanático nacional al bolsillo y promete ir con todo.

“El cariño del hincha peruano es impagable. Con la ayuda de todos vamos a conseguir los objetivos, estoy convencido”, apuntó el “Profe”. Asimismo, desde hace varios días se viene especulando la posibilidad de la llegada de Ricardo Gareca a la selección chilena.

🗣️ Jorge Fossati viajó ✈️a Uruguay🇺🇾 para pasar fiestas de fin de año y, antes de partir, aseguró que espera regresar con toda la energía para cumplir los objetivos trazados en la Selección peruana🇵🇪. El estratega charrúa también se refirió sobre Ricardo Gareca y Paolo Guerrero.… pic.twitter.com/P6JVEw7Qx7 — Ovacion.pe (@ovacionweb) December 23, 2023

Incluso, diversos medios “mapochos” aseguran que Milton Gareca, hijo del “Flaco”, ya llegó a un acuerdo económico con la ANFP. Ante esto, Jorge Fossati lanzó un fuerte comentario y aseguró que él no compite con nadie.

“Yo no juego contra nadie en mano a mano, el día que toque contra Chile, será Perú – Chile, no vs. Gareca”, expresó Fossati.

¿Qué falta para que sea el DT peruano?

En la previa de la premiación, el entrenador uruguayo sorprendió a todos al aparecer junto a Agustín Lozano, titular de la FPF. Al pasar por la alfombra roja, fue abordado por la prensa de “Liga 1 Max”, quienes le consultaron sobre su inminente llegada a la selección peruana.

“¿El próximo año lo veremos por aquí o qué será de su futuro?”, preguntó el reportero, a lo que el entrenador respondió: “Después de la premiación hablamos, no quiero meterle presión a nadie. Si voy a estar o no en La Videna (en la selección peruana) lo hablaré luego, con toda la prensa. Ahorita estoy en lo de la premiación, ya luego hablaré con todos ustedes”, remarcó Jorge Fossati.

Además, a su salida de la premiación a lo mejor de la Liga 1 2023, Jorge Fossati reveló lo que era un secreto a voces: su llegada a la selección peruana está consumada.

“Ya hemos llegado a un acuerdo con la selección peruana. Aún no hemos firmado”, reveló. Con lo dicho por el DT uruguayo, es cuestión de horas para que asuma este nuevo reto en su carrera como entrenador.