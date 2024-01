¡Se prendió todo! ¿Melissa Paredes revela el veradero motivo de su ruptura con Anthony Aranda?

¡Lo dijo todo! Melissa Paredes es la nueva soltera codiciada de la farándula y tras su ruptura con Anthony Aranda se ha lucido más que feliz en redes sociales. A raíz de esto, en las diversas plataformas sociales se han barajado distintas teorías sobre el fin de su romance y, al parecer, ya habría más luces al respecto. La popular “Patty” de “Al Fondo Hay Sitio” sorprendió en las últimas horas con una impensada acción que causó revuelo.

¿Melissa Paredes reveló el verdadero motivo del término de su relación con Anthony?

En las últimas horas, el nombre de Melissa Paredes ha estado en boca de todos. Su reciente ruptura sentimental con Anthony Aranda ha despertado varias incógnitas sobre su relación, más aún, con una acción de la modelo en las últimas horas.

Las redes sociales se han vuelto el medio favorito de muchos para poder desahogarse o expresar sus sentimientos y esto lo estaría usando bien Melissa Paredes. Una reciente acción de la modelo llamó la atención de más de un cibernauta y aquí te contamos los detalles.

Melissa Paredes en indirectas!

Melissa con todo cariño, carro no eres, pero los estacionamientos los manejabas bien! pic.twitter.com/JeeUzgsdf0 — Pajita (@MeDicenPajita) January 22, 2024

“No duro en relaciones porque me quieren manejar y carro no soy”, se puede leer en el post compartido por Sandra Nicolini en Instagram. Lo sorprendente de este mensaje es que Melissa Paredes no dudó en darle “like” a la publicación causando gran intriga.

Muchos aseguraron que, quizás, la popular “Meli” se sentía agobiada en su relación con Anthony Aranda y por ello tomó la decisión de separarse. Mientras que otros indican que podría ser un patrón en la actriz, a quien no le gustaría sentirse controlada en sus relaciones. ¿Cuál será la verdad?

¿Ya no la activaba?

El comunicado de Melissa Paredes donde anuncia su separación de Anthony Aranda dejó sorprendidos a muchos. Al haberlo hecho en la tarde, dio tiempo para que Rodrigo González en “Amor y Fuego” y Samu Suárez en “Todo se filtra” analicen con detalles el mensaje de “Meli”.

Fue en el programa de Panamericana Televisión donde, además de Samu Suárez, “Metiche” dio su punto de vista respecto a la sonada ruptura. Cabe resaltar que esta información la sabría Kurt Villavicencio ya que compartió programa con Melissa Paredes a inicios de 2023.

«Acá viene lo que les comenté, Melissa me dijo que sus relaciones anteriores con el Gato Cuba, Ignacio Baladán y el chileno como que se aburría», señaló “Metiche”, dando a entender que, quizás, Melissa Paredes se haya aburrido en su relación con Anthony Aranda.

Además, a opinión personal, “Metiche” también señaló que lo que buscaría Melissa Paredes en sus parejas sería “adrenalina”. «Ella de repente quería situaciones de más adrenalina en la relación que terminaban apagando esa llama. ¿Se habrá apagado esa llama con Anthony?», agregó el controversial personaje.