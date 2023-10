¡Se puso caliente! Filtran supuestas conversaciones hot de Miguel Trauco con misteriosa mujer

Nuevamente Miguel Trauco se ve envuelto en un escándalo, pues filtraron las supuestas conversaciones «hot» entre el futbolista y la misteriosa mujer con quien habría sacado los pies del plato. La reacción de los usuarios fue inmediata, ya que los chats evidencian la confianza que ambos tenían. Incluso, los mensajes subidos de tono dejarían al descubierto al deportista, quien no se ha pronunciado hasta el momento. Por otro lado, algunos internautas ya sospechan de una modelo que reside en España. ¿De quién se trata? Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Otro más! Se filtran chats de la presunta infidelidad de Miguel Trauco en España (FOTOS)

Supuestas conversaciones «hot» de Miguel Trauco

En redes sociales viralizaron la supuesta conversación subida de tono entre Miguel Trauco y la misteriosa mujer con la que habría sido infiel. Además, los chats con mensajes íntimos serían prueba de que el futbolista sacó los pies del plato. Sin embargo, no se pronunciado al respecto hasta el momento. Por otro lado, algunos usuarios señalan que la misteriosa mujer en cuestión sería Paula Manzanal. No obstante, no ha pasado a ser más que un rumor.

Incluso, se dejaría en evidencia que ambos pactaban sus encuentros clandestinos cuando el jugador se encontraba solo, pues su pareja viajaba. Ante ello, los internautas en redes sociales dejaron comentarios al respecto intentando averiguar de quien se trata la mujer con la que Miguel Trauco habría perdido la cabeza. «Manzanal anda en otras ligas», «Esto ya se está saliendo de control», «Paula no tiene ese lenguaje jajaja», «¿La Manzanal con el Trauco?», fueron algunos de los comentarios en redes. De igual forma, cada lector puede sacar sus conclusiones al leer las conversaciones subidas de tono.

También te puede interesar leer: “El Burro Hurtado”: Usuarios chancan a Paolo Hurtado por sus confesiones con Magaly Medina

Presunta infidelidad

Últimamente la ola de ampays ha bombardeado nuestras pantallas. Incluso, tal parece que ser futbolista es un factor en común cuando de infieles se habla, pues en nuestro país siempre se los ha vinculado con el escándalo, excesos e infidelidad. A excepción de algunos, la mayoría de jugadores se ha visto envuelto en ampays y polémicas. En esta ocasión, es Miguel Trauco quien habría sido infiel a su actual pareja con una misteriosa joven.

En la conversación, la misteriosa mujer estaría contando los detalles de lo que fue su amorío con el jugador. ¿Su objetivo? Que la actual pareja de Miguel Trauco sepa la verdad y decida si seguir o no con el futbolista. «Miguel me conoce y muy bien. Pregúntaselo», «Sabes que él te engaña no solo conmigo, sino con varias más», se pueden leer en los mensajes hacia Mariela Arévalo, la actual pareja de Miguel Trauco.

Cabe resaltar que Arévalo se muestra desencajada al recibir estos mensajes, pues no sabe cómo reaccionar al respecto. Por ello, siguió consultando a la misteriosa persona mayores detalles y, para sorpresa de muchos, la mujer estaba muy bien enterada de lo que hacía Miguel Trauco. «Yo tuve relaciones sexuales con él. Ya tu problema si sigues con él o no. En el partido con Marruecos», escribió la misteriosa mujer.