Sheyla Rojas sorprende con árbol navideño de 5 metros: «Quería que vean cómo quedó mi casa»

La Navidad está a punto de llegar y nuestras estrellas de la farándula ya están poniendo manos a la obra para celebrar a lo grande. Esta vez, la encargada de llenarnos de espíritu navideño es nada más y nada menos que Sheyla Rojas, quien abrió las puertas de su hogar en México para mostrarnos su deslumbrante decoración.

¿Cómo fue la decoración de Sheyla Rojas?

Desde Guadalajara, México, Sheyla Rojas se conectó con el programa «América Hoy» y los llevó de paseo por su casa, que parece un verdadero paraíso navideño. Y es que la modelo no se limitó en detalles para hacer de su hogar un lugar mágico en estas fiestas.

Con entusiasmo, Sheyla nos guió por cada rincón decorado con cariño: «Quería que vean cómo quedó mi casa, está divina», dijo emocionada. La puerta principal ya nos daba pistas de lo que vendría, iluminada y decorada con destellos navideños.

Pero lo que realmente robó cámara fue el árbol de Navidad. Una decoración de 5 metros de altura. «El árbol mide 5 metros», reveló Sheyla con orgullo. Una maravilla que llena de luz y alegría su hogar.

Sheyla Rojas y sus pedidos por Navidad a Sir Winston

Sheyla, junto a su pareja Sir Winston, prepara una Navidad especial que incluirá la llegada de su hijo Antoñito: «Viene mi hijo, también la familia de Luis (Sir Winston), va a ser una Navidad especial», compartió la modelo.

Entre risas y con su característico sentido del humor, Sheyla no perdió la oportunidad de expresar sus deseos para estas fiestas: «Lo que a mí me gustaría, obviamente que él sabía que quería a mi hijo aquí, y ese es un gran regalo para mí. Además, que obviamente quiero viajes, joyas y lujos. Eso no puede faltar, obvio».

La Navidad en casa de Sheyla es sin duda un espectáculo lleno de magia y emoción. Cada detalle, desde la puerta hasta el gigantesco árbol, refleja la alegría y el espíritu festivo que caracteriza a esta temporada.

Con esta visita virtual, Sheyla Rojas nos regala un vistazo exclusivo a su Navidad en México. La magia de las fiestas llegó a su hogar con luces, colores y mucha, pero mucha alegría. Estamos listos para vivir estas fiestas informando de cualquier novedad.