“Si me perdona es nuestro tema”: Ezio Oliva habla sobre posible infidelidad a Karen Schwarz

¡No se guardó nada! Ezio Oliva y Karen Schwarz son una de las parejas más sólidas del medio artístico peruano. Ambos ya forman una familia, sin embargo, muchas personas especulan sobre la posibilidad de una infidelidad por parte del cantante. El ex “Adammo” no es ajeno a estos comentarios y en una reciente entrevista con Renzo Schuller habló de todo. Incluso, se refirió a esta posibilidad y sorprendió con la contundente respuesta que dio. ¿Qué dijo?

También puedes leer: ¡A corazón abierto! Dayanita le hace insólito pedido a Magaly Medina en televisión nacional: ¿qué le dijo?

Ezio Oliva habla sobre posible infidelidad a Karen Schwarz

Pese a que se muestran como una de las parejas más sólidas de “Chollywood”, Ezio Oliva y Karen Schwarz no han estado exceptuados de los rumores de infidelidad. Los constantes viajes por parte del cantante desataron la suspicacia de diversos usuarios en redes, sin embargo, el ex Adammo ya aclaró que se debe por temas netamente de trabajo.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Renzo Schuller, Ezio Oliva habló largo y tendido sobre el tema. El cantante reconoció que los rumores han llegado a sus oídos, pero asegura que tanto él como Karen Schwarz hacen caso omiso a esto.

“Se basan mucho en el qué dirán y creen que es verdad (…) ‘Dicen que le fui infiel a Karen’, Karen y yo nos cag*** de la risa con eso”, señaló Ezio Oliva. Además, no descartó la posibilidad de que suceda una infidelidad, pero también precisó que de darse esta situación, tendría los pantalones bien puestos para asumir su error públicamente.

También puedes leer: ¡Se prendió todo! ¿Melissa Paredes revela el veradero motivo de su ruptura con Anthony Aranda?

“Les soy honesto, el día que de verdad la cagu** y que, lamentablemente, esté pasando por una crisis con mi esposa. O que haya pasado algo con Karen, o conmigo… Ese día tendré los… bien puestos y les diré: ‘Sí, la cagu***, discúlpenme’. Y ahí termina porque la gente no es quién para preguntar por qué se perdonaron, tú no sabes lo que está pasando en la relación en ese momento”, acotó.

“Si finalmente Karen Schwarz me perdona o yo perdono a Karen, es nuestro tema y punto. Hay que entender, eso es lo mismo con mi vecino, con todos, hay que ser más respetuoso con la vida del otro. Mi vida es más importante”, añadió Ezio Oliva.

¿Qué había dicho la ex Miss Perú?

La exconductora de televisión Karen Schwarz expresó su sentir de manera clara y directa, dejando ver la vulnerabilidad que puede afectar incluso a las parejas más fuertes. La distancia física entre ambos, sumada a los rumores, ha generado interrogantes sobre la fidelidad de Ezio, y Karen no dudó en abordar estos temas con sinceridad.

«Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche?», declaró Karen, visiblemente afectada.

Intentando sostener su pensamiento ante una posible traición, Schwarz manifestó que prefiere la honestidad a la infidelidad: «Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respete. Prefiero que me digas ‘Ya no te amo’, a enterarme de que lo nuestro se murió. Es difícil, pero siempre lo conversamos».