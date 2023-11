¿Suena la cigüeña? Marcelo Tinelli responde ante la posibilidad de tener hijos con Milett Figueroa

¡Recontra templado! Milett Figueroa la viene rompiendo en Argentina. Su actuación en “Bailando 2023” ha causado sensación, más aún, luego de que el último fin de semana, Marcelo Tinelli le robara un beso. Ambos confesaron que están en la etapa de “exclusividad” en la relación y ahora, el presentador argentino, sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener hijos con la modelo peruana.

¿Marcelo Tinelli quiere tener hijos con Milett Figueroa?

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli marcaron la polémica el último fin de semana al sorprender con un beso en pleno programa en vivo de “Bailando 2023”. El inicio de su “exclusividad” en su romance desató todo tipo de comentarios, sin embargo, el showman argentino sacó cara por su relación.

Marcelo Tinelli fue preguntado, en el detrás de cámara, sobre su relación con Milett Figueroa y además, la posibilidad de tener hijos. Esta pregunta directa a la yugular sorprendió al presentador argentino, sin embargo, su respuesta impactó aún más.

“No cierro la posibilidad de tener más hijos. No sé si lo estoy deseando ahora, pero no estoy cerrando nada. Uno no sabe las posibilidades en la vida”, señaló Marcelo Tinelli al respecto.

🔴 #Espectáculos || Marcelo Tinelli no descarta tener hijos con Milett Figueroa Tras confirmar su relación con Milett Figueroa, el presentador argentino Marcelo Tinelli respondió sobre la posibilidad de tener más hijos. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/Tz0U1yv4lK — La Noticia Perú (@lanoticiaveraz) November 15, 2023

Además, ante las críticas por la edad y la exposición de su relación con Milett Figueroa, Tinelli señaló que no le importa el qué dirán. En la misma línea, respondió que no le resulta cómodo ocultar su amor por alguien.

“No tengo el prejuicio de querer guardarme o que esto sea privado. En los momentos en que lo hice no lo viví muy feliz. Yo sentí que, aunque no quisiera, ya todo se sabía. Si yo estoy con alguien, comienzo o estoy conociendo a alguien porque es muy reciente todo. Me siento incómodo guardándolo”, añadió Marcelo Tinelli.

Habla “Milechi”

El repentino beso entre Figueroa y Tinelli dio la vuelta al mundo, por lo que la bailarina peruana se enlazó recientemente con “Amor y Fuego”. Uno de los principales temas en cuestión es la gran diferencia de edad que existe entre ambos, sin embargo, esto no preocupa a la exchica reality.

“Cuando hablo con él, tampoco es que esté mirando el DNI, ni me acuerdo cuántos años tiene. Cuando disfrutas un momento con alguien no estás pensando en un número, eso ya es muy retrógrada, lo que debe importar es el respeto, el cariño y el respeto”, aseguró Milett.

Sobre una posible enemistad con Juana Tinelli, hija menor del argentino, la peruana se sorprendió por los rumores de una posible enemistad con ella. “Yo me acabo de enterar, yo la vez que la conocí me llevo súper bien con ella, ni la había visto, la acabo de ver y me sorprende un montón, porque las dos veces que la he visto ha sido tan amorosa, tan linda conmigo, tiene una luz tan bonita que me sorprende esa noticia la verdad”, indicó Milett Figueroa.