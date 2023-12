Tepha Loza habla sobre una posible infidelidad cuando estuvo con Sergio Peña: «Si yo enseñara pruebas…»

La popular influencer peruana, Tepha Loza, soltó la lengua y reveló detalles sobre su ruptura con el futbolista Sergio Peña. En una reveladora entrevista, Tepha no se guardó nada y lanzó la bomba, se pronunció sobre una posible infidelidad cuando estuvo con él.

¿Qué dijo Tepha Loza?

La conocida influencer peruana, Tepha Loza, decidió hablar alto y claro sobre el final de su romance con el futbolista Sergio Peña. En una conversación con Giancarlo Cossio, la modelo expresó su decepción hacia el seleccionado peruano y soltó la bomba sobre una posible infidelidad.

Tepha no se guardó nada y, aunque no confirmó una tercera persona en la discordia, dejó entrever que hay algo turbio en el horizonte futbolístico. «Si yo hablara la verdad y enseñara pruebas de todo… Pero no hablaré porque se hará un ping pong, él querrá contestar, parece le está gustando la farándula. Creo que todos están cortados con la misma tijera», comentó sin pelos en la lengua.

La exintegrante de «Esto es Guerra» no solo dejó claro que la relación no terminó por un tercero en discordia, sino que insinuó que los futbolistas comparten ciertos patrones de comportamiento. «Siento que responden y actúan igual. Yo me había jurado que jamás estaría con un futbolista porque entre todos se dicen todo… entre todos van con todos, es una locura», afirmó con contundencia.

¿Cómo comenzó esta historia?

Resulta que Ivana Yturbe, la modelo nacional y esposa de Beto Da Silva, le presentó a Sergio Peña. ¡Así arrancó todo! Tepha confesó que en un momento de vulnerabilidad decidió darle una oportunidad al futbolista.

«Fue un momento en el que me agarraron vulnerable. Quería sentir esa compañía. Ivana me dijo: ‘Inténtalo, pruébalo, vamos a ver qué tal va, me parece buen chico’. Yo confié en su palabra», explicó.

Pero lo que llamó más la atención fue la mención de Valery Revello, la madre de la hija de Sergio Peña. Tepha admitió haber juzgado a Valery tontamente debido a los comentarios del futbolista.

«Ella es una buena chica, pero él ensució su imagen conmigo. Bastante, y siendo la madre de su hija. Lamentablemente, yo caí en eso sin conocerla, en algún momento la juzgué tontamente», confesó.

Esta historia de amor y desamor sigue dando tela que cortar. La incertidumbre sobre posibles revelaciones futuras mantiene la atención de los seguidores de ambas figuras públicas. ¿Qué más revelará Tepha Loza sobre su pasada relación con Sergio Peña? Seguiremos atentos.