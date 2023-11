¡Tremendo piropo! Austin Palao cautiva a Katia Palma y la llena de elogios ¿Qué le dijo?

¡Se mandó con todo! Austin Palao no dudó en piropear a Katia Palma resaltando la belleza de la actriz y conductora. Ante ello, el modelo se comunicó con «Amor y Fuego» para dejarle un tierno mensaje a quien fue jurado del recordado programa «Yo Soy». Luego de escuchar las palabras de Austin Palao, Katia Palma quedó totalmente cautivada, pues no se esperaba el mensaje del modelo. ¿Qué fue lo que le dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Austin Palao envía piropos a Katia Palma

El modelo Austin Palao sorprendió a los televidentes en «Amor y Fuego» cuando en medio de la entrevista a Katia Palma, llamó al programa para llenar de elogios a la actriz cómica. De igual forma, este mensaje tomó por sorpresa a la excompetidora de «El Gran Chef Famosos», pues se mostró cautivada al escuchar los piropos del modelo Austin Palao. Recordemos que recientemente, Palao acabó su relación con la actriz Flavia Laos, entre muchos rumores de los usuarios en redes sociales sobre que entre ambos no había amor.

«Escúchame, ¿Qué crees que ha pasado? ¿Quién crees que se ha comunicado con nuestra producción? ¡Austin Palao!», anunció la conductora Gigi Mitre en el programa «Amor y Fuego». Ante ello, Katia Palma, fiel a su estilo, empezó a verse emocionada por esta noticia. «Hey acá Austin Palao reportándose. Un enorme saludo para Amor y Fuego, pero sobre todo para Katia Palma que cada día está más linda. Un beso para ella y para todos los del set», dijo el modelo durante la transmisión del programa.

¿Qué pasó con Flavia Laos?

En otro momento, el modelo fue intervenido por las cámaras de «Amor y Fuego» y reveló algunos detalles sobre su separación con Flavia Laos. A pesar que quiso evitar hablar del tema, Austin Palao confesó que él considera que al terminar una relación se corta en todo sentido. Por ello, mantendría una versión distinta a la que dio Flavia Laos sobre que ambos quedaron como amigos. De igual forma, el modelo contó que no se trata de marketing y que su relación fue real.

«Creo que lo dejé bastante claro en la historia de Instagram y por respeto a lo que fue la relación y los buenos momentos pues, no pienso hablar más nada. No voy a entrar en temas porque sé que esto es un ping pong (…) La relación duró lo que tenía que durar y rescato los buenos momentos que pasamos. No quiero que después se preste a malos entendidos», dijo en un primer momento Austin Palao.

De igual forma, el reportero le consultó al modelo si todo se trataba de marketing. «Yo nunca predico con eso. Para quien me conoce sabe que eso es totalmente mentira. Nada que tenga que ver con la realidad. (…) Cuando uno acaba una relación, lo más sano es cortar en todo sentido. Yo soy de esa idea y ya está. Como te digo no pienso en entrar en más detalles. Desearle lo mejor y pues nada, son cosas que pasan», contó el modelo.