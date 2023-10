«Tengo dignidad», Tula Rodríguez reveló que Gisela Valcárcel le propuso trabajar juntas

Tula Rodríguez sorprendió a propios y extraños al confesar que la producción de Gisela Valcárcel la llamó en varias ocasiones para que forme parte de ‘El Gran Show’, sin embargo, la conductora de tv prefirió dejar pasar esta oportunidad para cuidar su imagen.

La tiktoker y creadora de contenido reveló que ya ha pedido perdón por sus errores del pasado y hoy en día no tiene que rendirle cuentas a nadie.

Siempre digna

Tula Rodríguez se confesó en un diario local y reveló detalles de su vida privada que recién se hacen públicas, la conductora reveló que en varias ocasiones la producción de Gisela Valcárcel la llamó para que forme parte del reality de baile que lideraba en ese entonces.

A pesar de no haber sino mala la propuesta laboral, Tula prefirió proteger su imagen de las posibles críticas que pudieran surgir en caso se llegase a un acuerdo.

“Sí, pero hace muchos años, ya hace tiempo que no, pero dignidad pues ¿no?. Dicen ‘qué barbaridad’ pero te invito… entonces yo no quiero, y yo ya estoy en una etapa de mi vida en la que estoy donde quiero estar», afirmó.

Además, dejó en claro que ha recibido todo tipo de propuestas laborales, pero considera que ha logrado todo lo que ha querido gracias a su esfuerzo por lo que hoy en día se da el lujo de decir si y no a las propuestas que ella considere beneficiosas o no.

Asimismo, la ex vedette reveló que camina por la vida muy segura y confiada ya que no le debe explicaciones a nadie y tampoco agacha la cabeza por nadie, es por ello que vive una vida feliz y plena junto a su familia.

“Yo he cometido mil errores y los aceptos, he perdido perdón a Dios porque he cometido errores voluntarios y muchos involuntarios, pero no ando por la vida queriendo dañar a nadie», acotó.

Incluso, recalcó que su única hija, Valentina, también se ha visto afectada por las críticas que de por sí ya recibe por su pasado.

Soltera y desenfrenada

Tula Rodríguez, al parecer, ya superó el luto por su fallecido esposo Javier Carmona. Ahora, la “Peludita” se encuentra suelta en plaza y sorprendió a su hija al regalarle un costoso viaje a Estados Unidos.

Tula Rodríguez quedó maravillada con las atenciones de los norteamericanos, por lo que no dudó en preguntarle a su amigo estadounidense si así eran todos.

«¿Tú lavas, planchas, cocinas, todo? Escúchame ¿Todos los gringos son así?», le preguntó a su amigo norteamericano y este respondió asegurando que así eran. Sus palabras sorprendieron a la exvedette, quien no dudó en aclamar por su novio americano.

«¿O sea, mi novio gringo lavaría, cocinaría, desayuno rico?», preguntó Tula Rodríguez, a lo que su amigo “gringo” respondió: «Y mucho amor también para ti, sí». Esto sorprendió gratamente a la conductora quien escribió «Me tengo que conseguir novio gringo» y sostuvo emocionada: «¡Aaaaay! ¡Tengo que buscarme mi gringo, mi gringo caraj…».