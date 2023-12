‘Uchulú’ explica qué pasó con el viaje que ganó en «La Casa de Magaly». ¿Por qué no ha ido a Cancún?

La ‘Uchulú’, la sensación de «La Casa de Magaly», ganó el corazón del público y un paquete doble a Cancún. Pero, ¿por qué aún no ha empacado sus maletas? Lo contó todo en una entrevista con un medio local.

¿Por que la 'Uchulú' aún no viaja a Cancún?

La ‘Uchulú’, la divertida influencer, se llevó el premio mayor al ganar «La Casa de Magaly». Su recompensa: ¡un viaje a Cancún! Sin embargo, la espera para este viaje parece interminable.

«Todavía no he viajado. Es válido hasta marzo del próximo año. Lo que pasa es que para cobrar el premio se debe hacer con un mes de anticipación», contó la ‘Uchulú’.

Además, comentó que el premio a Cancún la tomó de sorpresa y que el viaje que se ofreció fue porque el público lo exigió. «Lo que gané fue un premio sorpresa, no nos dijeron que iba a haber un ganador. También fue por la presión del público que hubo ese premio», mencionó.

La ganadora confesó que al ingresar al reality, no tenía ni idea de que se llevaría un premio. Fue un shock total. «No sabíamos que iba a haber un premio. Es más, como no hubo eliminación, todos somos ganadores», afirmó recalcando que durante el programa nadie salió eliminado.

¿Cuándo y con quién? y más detalles

Cuando le entregaron el vale para el viaje a Cancún, la emoción desbordó a la ‘Uchulú’. ¿Pero cuándo será el viaje? La ‘Uchulú’ reveló: «Sí. Y como te digo, como tengo contratos para todo este año, ya el viaje será para el próximo».

¿Con quién va ir? Aún no ha decidido quién será su acompañante en esta aventura. ¿Con su mamá o con algún galán? La respuesta de la ‘Uchulú’ fue clara: «Aún no he visto con quién voy a ir. Mi mamá, por ejemplo, no tiene pasaporte».

Por otro lado, la ‘Uchulú’ no descarta volver a participar en otro reality similar. Ante la pregunta de si se animaría a una segunda temporada de «La Casa de Magaly», respondió: «Si se da la oportunidad sí».

Aunque las fechas para el viaje aún están en el aire, la ‘Uchulú’ se toma todo con calma y aprovecha su tiempo en Pucallpa. Aseguró que está algo desconectada de la farándula limeña: «Yo ahora estoy en Pucallpa y no estoy en Lima y no sé mucho lo que está sucediendo por aquí».

La ‘Uchulú’ sigue siendo la sensación y, aunque no haya despegado a Cancún, su alegría y carisma nos mantienen enganchados. Esperamos verla muy pronto disfrutando de ese merecido viaje.