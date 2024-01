«Ya estás para el Onlyfans», usuarios le tiran flores a Katia Palma tras lucirse en bikini

Katia Palma no deja de sorprender y es que tras el notorio cambio físico de la actriz seguidores en sus redes sociales no perdieron la oportunidad para elogiarla y reconocer todo el trabajo que se comprometió a realizar para llegar a su peso ideal.

Y es que la ex conductora ya no tiene reparos en mostrarse en bikini cada vez que se va a la playa es así que los fans no dudaron en proponerle a la humorista qué incursione en onlyfans ya que ahora se manejan cuerpazo.

Elogiada por fans

Katia Palma es uno de los personajes que ha demostrado que la voluntad y las ganas de verse mejor y saludable es básico para auto cuidarse.

Es así que la exconductora de esta guerra usa sus redes sociales para registrar cada rutina que realiza para no perder la figura que ahora se parece Y es que en el pasado la recordada jurado de Yo soy sufría de un exceso de peso sin embargo su imagen actualmente ha dado un giro de 180 grados.

Es por ello que recientemente Katia ha publicado unas fotografías disfrutando del verano en la playa por lo que usuarios no dudaron en elogiar sus curvas y lo saludable que se ve después de proponerse bajar de peso por su bienestar.

«Qué hermoso ejemplo de que es más atractivo una personalidad única a un físico perfecto», «estás regia cuenta el secreto de cómo bajaste de peso», «Ya estás lista para el onlyfans», «Qué linda Katia como siempre», «Estás demasiado top qué churra», fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

«Buen sentido del humor una mente atraviesa y un buen corazón hacen una buena combinación», decía la descripción de sus sensuales fotografías.

Como se sabe Palma reveló que se sometió a dos cirugías para perder peso. La actriz peruana se refirió con detalle a los dos procedimientos que recurrió.

Primero se realizó una liposucción y luego, una operación de manga gástrica porque tenía problemas de salud.

¿Austin Palao babea por Katia?

El modelo Austin Palao sorprendió a los televidentes en «Amor y Fuego» cuando en medio de la entrevista a Katia Palma, llamó al programa para llenar de elogios a la actriz cómica.

De igual forma, este mensaje tomó por sorpresa a la excompetidora de «El Gran Chef Famosos», pues se mostró cautivada al escuchar los piropos del modelo Austin Palao. Recordemos que recientemente, Palao acabó su relación con la actriz Flavia Laos, entre muchos rumores de los usuarios en redes sociales sobre que entre ambos no había amor.

«Escúchame, ¿Qué crees que ha pasado? ¿Quién crees que se ha comunicado con nuestra producción? ¡Austin Palao!», anunció la conductora Gigi Mitre en el programa «Amor y Fuego».

Ante ello, Katia Palma, fiel a su estilo, empezó a verse emocionada por esta noticia. «Hey acá Austin Palao reportándose. Un enorme saludo para Amor y Fuego, pero sobre todo para Katia Palma que cada día está más linda. Un beso para ella y para todos los del set», dijo el modelo durante la transmisión del programa.