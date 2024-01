¿Va a suceder otra vez? Fiorella Retiz y el “Loco” Vargas se lucen en confianzas en redes sociales (VIDEO)

¡Ya basta Freezer! El estreno de “Futmax League” trajo de vuelta a las pantallas al “Loco” Vargas. Con un pasado futbolístico por varios equipos de Europa, el exjugador de Universitario es recordado también por su romance clandestino con Tilsa Lozano. Desde el perdón de su esposa Blanca Rodríguez, el exintegrante de la selección peruana se ha lucido tranquilo y alejado de los escándalos. Sin embargo, recientemente, un video difundido en redes sociales donde se le ve muy cercano junto a Fiorella Retiz ha despertado las alarmas en los usuarios. ¿Qué pasó?

Fiorella Retiz y el “Loco” Vargas cada vez más cerca

“Futmax League” es el nuevo programa de la “Liga 1 Max” donde comentan sobre algunos aspectos deportivos, pero también están inspirados en la “Kings League” de Gerard Piqué. En este nuevo espacio se encuentran destacadas figuras como el Conejo Rebosio, Christian Cueva, Carlos Zambrano, Fiorella Retiz, el “Loco” Vargas, entre otros.

Justamente estos dos últimos han sido noticia en las últimas horas. La exreportera de “La Banda del Chino” no dudó en compartir un divertido video en el cual se luce junto al “Loco” Vargas.

“¿Y cómo es el ambiente laboral en tu trabajo?”, se puede leer en el video de Fiorella Retiz. En el clip subido a TikTok se puede apreciar la gran confianza que existe entre ella y el exfutbolista, ya que no dudan en reírse y jugarse de manos, tal cual lo harían dos niños o adolescentes.

De inmediato, las alarmas de los usuarios en redes sociales se activaron y recordaron el pasado de cada uno. Por su lado, el “Loco” Vargas le fue infiel por varios años a su esposa Blanca Rodríguez con Tilsa Lozano, mientras que Fiorella Retiz fue ampayada con Aldo Miyashiro cuando el “Chino” estaba casado con Erika Villalobos.

“El loco y la Retiz en modo Coquette! Blanca (Rodríguez), aguas que este par cojea del mismo pie”, “uyyy, lo que se viene”, “el loco se volvió loco con la Retiz”, “va a suceder otra vez”, se puede leer en redes sociales.

“Peluchín” advierte a Blanca

Sin embargo, no solamente los usuarios en redes tuvieron opiniones sobre el video de Fiorella Retiz y el “Loco” Vargas.

Rodrigo González, “Peluchín”, no dudó en tomar la palabra y mandarle un contundente mensaje a la esposa del exfutbolista. Para el conductor de espectáculos, por el pasado de ambos, Blanca debería estar más atenta que de costumbre.

«Mucho jueguito de mano, mucha tocadita del Loco Vargas con la Retiz, mira, después no digas que no te avisamos. (…) Pero quiénes somos nosotros para juzgar. No sé, están que se juegan de manitos, pregúntenle a Tilsa cómo terminó eso», comentó “Peluchín”. ¿Cómo terminará la amistad de ambos? Lo descubriremos más adelante.