¡Se acabó el amor! Yiddá Eslava y Julián Zucchi se separan tras 11 años juntos

¡Lamentable! Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron el día de ayer el fin de su relación tras estar juntos 11 años y del cual fruto de su amor tuvieron dos hermosos hijos.

Una noticia que ha remecido el mundo de la farándula pues era una de las parejas más sólidas que había demostrado que el amor y la complicidad eran suficientes para mantener la llama encendida.

Triste separación

La ahora expareja decidió sincerarse a través de sus redes sociales y confirmar que han decidido separarse, pero en buenos términos por el bien de sus hijos y para evitar enfrentamientos que pueda perjudicar la familia que ambos han venido formando.

“Una separación puede ser muy “dolorosa y agresiva” o “amistosa y respetuosa” y es la que elegimos. Nosotros compartíamos muchas facetas: de amigos, de socios, padres y pareja”, se lee en su publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Según la actriz y el cantante se han separado por el bien de la familia y dejando en claro que su función como padres se mantendrá intacta.

“Y justamente valoramos principalmente la de padres, lo mejor que nos pudo pasar, es tener a nuestros hijos, los cuales amamos y respetamos por sobre todas las cosas, cuando los planeamos, siempre nos juramos que íbamos a criarlos en un ambiente saludable, por ello y cumpliendo nuestra palabra, hemos decidido separarnos por el bien de nuestra familia”, se lee en el comunicado.

Mira también: «Estoy asustada aún no lo creo», Paloma Fiuza revela su situación tras terrible accidente en ‘EEG’

Además, recalcaron que, a pesar de no ser más pareja, seguirán siendo socios y realizando proyectos juntos ya que ambos se admiran como profesionales.

“Y en lo laboral, seguiremos siendo socios, trabajando en proyectos, juntos o apoyándonos, ya que la admiración se mantiene intacta. Ya no somos pareja, pero siempre seremos una familia. ¡LA FAMILIA ZUCCHI ESLAVA!”, finalizó.

¿Cómo inició su romance?

Como se sabe Yiddá y Julián se flecharon cuando ambos formaron parte de ‘Combate’ en el 2012 en el reality de competencia, fue ahí donde empezaron a conocerse mejor.

El argentino Julián Zucchi confesó que siempre consideró a la exchica reality Yiddá Eslava como una amiga. “De repente, la vi de una manera diferente”, compartió el argentino.

Por su parte, Yiddá explicó que en ese momento no entendió qué estaba pasando y por qué el argentino comenzó a comportarse de manera diferente.

“Nosotros éramos amigos y de repente una noche dejamos de ser amigos”, empezó a contar Julián, siendo interrumpido por Yiddá. “Y al día siguiente tú estás pelotudo. Tú estabas idiota. Idiota total”.

Mira también: ¡Los destruyó! Cint G, hija de Tongo, arremete contra “América Hoy” y hace grave acusación en su contra: ¿qué dijo? (VIDEO)

La atracción entre ambos se fortaleció que ya hasta les daba vergüenza verse en ambientes fuera del programa pues ya habían notado que no solo tenían una bonita amistad.

“Al día siguiente, yo me fui a la playa y no sabía cómo mirarte. Me costaba porque era como decir, éramos amigos. De repente la vi en bikini, la vi más bonita y dije, ah, ya no la veo como amiga. Pum. Se terminó la amistad. Consumamos y al otro día no podía (mirarte)”, dijo la actriz.