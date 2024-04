¿Cerrando etapas? Julián Zucchi quema cuadro que le regaló Yiddá Eslava

El actor y productor Julián Zucchi no deja de generar polémica pues esta vez ha llamado la atención luego de publicar en sus redes que quemó el cuadro que le hizo Yiddá Eslava.

El argentino ha recibido dirás críticas por seguir despertando la polémica en lugar de llevar en privado la guerra que recién ha iniciado contra la madre de sus hijos.

Se manda con todo

El día de ayer el programa de "Amor y Fuego" reveló imágenes donde Julián Zucchi quemaba el cuadro que Yiddá Eslava le había hecho cuando todavía tenían una relación.

El actor fue criticado por publicar esta historia en sus redes con la intención de seguir dando de que hablar.

Y eso no fue todo ya que Julián usó su propio canal de difusión para aseverar que él no lo publicó para todo el mundo sino para sus "mejores amigos", es decir, una opción personalizada en Instagram.

Pruebas de la historia de Julián Zucchi

Sin embargo, esto salió a desmentirlo Samuel Suárez líder de la plataforma de Instarandula quien sacó al fresco a Julián con pruebas afirmando que su historia primero fue publicada para todo el público y después la personalizo.

"Julián jura nunca hizo pública la quemada de la foto. Pero ese mismo día del 20 de marzo, muchas ratujas me enviaron pantallazos y la quemada no estaba en zona privada", dijo Samu.

Incluso el comunicador reveló que la historia que publicó para todo el mundo en sus redes tenía una canción y cuando lo personalizo tenía otra canción confirmando así que Julián Zucchi quiso llamar más la atención de los medios.

Cabe resaltar que Julián afirmó en su canal de difusión que habían trucado o editado la historia que publicó para que parezca que la compartió de manera pública, sin embargo, eso quedó desmentido con las pruebas de Samu.

Hasta el momento la guerra no termina entre la parejita ya que ambos se continúan enviando cartas notariales.

¿Julián Zucchi lanza TEMIBLE amenaza contra Yiddá Eslava?: "Nunca me has conocido enojado"

La reciente edición del programa "Amor y Fuego" estuvo al "rojo vivo". Las cámaras del programa de espectáculos captaron a Yiddá Eslava, luego de que la actriz enviara dos cartas notariales a su expareja y, además, cambiara la chapa de la entrada de la productora de ambos.

Tras todo este escándalo, Rodrigo González, "Peluchín", lanzó otra "bomba" en torno a la exparejita que nació en "Combate". El eterno "ahijado" de Magaly leyó EN VIVO unos mensajes que serían entre Yiddá y Julián, donde se destaca las fuertes amenazas que estaría haciendo el argentino en contra de la madre de sus hijos.

La "cereza del pastel" la habría puesto el propio Zucchi, quien habría amenazado a Yiddá a aceptar un acuerdo que le estaría ofreciendo para evitar "consecuencias mayores". ¿A qué se refiere?

"Así como él filtra las imágenes a sus amigos cercanos, también a mí me filtran las conversaciones sus amigos cercanos. Lo que le dice Julián es que 'a ti no te interesa el bienestar del padre de tus hijos', ahora la agarra por ese lado, por otro lado, le dice 'me tengo que cobrar todo lo que me hiciste perder'. 'Yo te recomiendo que aceptes mi acuerdo antes de que vengan cosas peores'", dijo "Peluchín" en un inicio.

"Yiddá le dice 'tú no te mereces mi enojo' y él dice 'tú tampoco te mereces mi enojo, pero me hiciste enojar bastante' y de verdad 'nunca me has conocido enojado'", añadió 'Peluchín'. ¿Será esta una amenaza para Yiddá Eslava? Hasta el momento, la excombatiente no se ha pronunciado al respecto, pero no se descarta que en las próximas horas pueda hacerlo.