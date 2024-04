¡No soportó! DJ de Magaly renuncia y hace fuerte ACUSACIÓN contra la conductora: "La paz mental es primero"

¡No aguanta pulgas! Magaly Medina es una de las conductoras más reconocidas a nivel nacional. Desde hace muchos años, la "Urraca" marca la pauta de la farándula nacional con sus diversos destapes y "ampays", sin embargo, una queja de antaño la persigue: su aparente mal genio. Hace pocas horas, DJ Vico, musicalizador que trabajaba con la conductora, renunció al programa de la esposa de Alfredo Zambrano. Esta decisión la comunicó mediante sus redes sociales, donde también realizó una seria acusación contra su exjefa.

DJ Vico renuncia a "Magaly Tv, La Firme"

Una de las constantes en Magaly Medina es su carácter "explosivo", el cual le ha valido para ganarse más de un problema. Esto lo deja notar muchas veces al inicio de sus programas, cuando reniega EN VIVO con su DJ porque no pone la música que quiere o la música entra a destiempo.

Lo mismo pasa con su equipo de producción, ya que en innumerables ocasiones la "Urraca" ha expresado EN VIVO su disconformidad con algunos elementos de su equipo, amenazándolos en vivo con un posible despido. Su temporada 2024 la arrancó con molestia en contra de su DJ, ya que mandó inmediatamente al corte porque el musicalizador había puesto una canción que a ella no le gustaba.

Luego de poco más de dos meses, DJ Vico anunció su RENUNICA formal al programa de Magaly Medina. Esto lo comunicó mediante sus redes sociales y, además, realizó una fuerte acusación en contra de la esposa de Alfredo Zambrano.

"A partir de hoy dejo de trabajar con la señora MAGALY MEDINA. Nos vemos en un próximo proyecto. Como dijo mi anterior compañero, la paz mental es primero", posteó DJ Vico en sus redes sociales. Asimismo, este mensaje fue acompañado con un texto, en el cual, el musicalizador, realizó una fuerte acusación en contra de la "Urraca".

"El trabajo del DJ se respeta. No es cualquier cosa, es un trabajo honrado y respetado como cualquier tipo de trabajo, no se le puede denigrar. Agradezco infinitamente su apoyo de todos ustedes, nos vemos en un próximo proyecto televisivo. Dios me los bendiga a todos y que, en el trabajo, se sientan cómodos", posteó DJ Vico.

Con esta acusación, sumada a la de su anterior compañero, quedaría claro que trabajar con Magaly Medina no sería nada fácil. Tras su comentario, recibió el apoyo de Yahaira Plasencia, conductora de "Al Sexto Día", y dónde él también es musicalizador. ¿Qué dirá la "Urraca"?

¿Qué había dicho el anterior DJ?

DJ Sergio era el anterior musicalizador de Magaly Medina. En un programa en vivo, la "Urraca", para no perder la costumbre, se quejó de las músicas que ponía su DJ y empezó a realizar algunos comentarios que no fueron de su agrado.

Tras esto, el DJ renunció inmediatamente y poco tiempo después contó los pormenores de cómo es trabajar con Magaly Medina. "Trabajar con la señora es un poco complicado porque tiene un ánimo medio jodido, fastidiado, entonces llegar a poner la canción que ella está pensando es bien complicado", señaló en un inicio.

Además, señaló que, pese a sus reclamos, nunca podía juntarse con ella previo al inicio del programa. Incluso, volvió a señalar a los ánimos de Magaly como el principal impedimento para una buena relación laboral.

"Para esto la señora no te da alternativas, no te permite juntar con ella antes del programa para decirte lo que le gusta, entonces es muy cambiante, es bien complicado. Por ejemplo, yo iba con 50 canciones, le ponía todas y ninguna le gustaba. Al día siguiente iba con las mismas 50 y le gustaban 10″, mencionó.