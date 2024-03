"Eso que me das es mucho más de lo que pido",¿ Julián Zucchi empieza con indirectas de amor?

Julián Zucchi se habría dado una nueva oportunidad en el amor, pues el argentino viene siendo centro de atención tras haber sido visto en 'chapes' con una jovencita al parecer, reportera de Magaly Medina.

Sin embargo, el actor lejos de esconderse ahora viene publicando al parecer indirectas para la mujer que le habría movido el piso, pese a ello, aun no confirma si se encuentra o no en una relación.

¿En indirectas?

Después de haberse hecho públicas las imágenes en las que Julián al parecer se da un tremendo beso con una misteriosa jovencita el argentino se ha dedicado a publicar mensajes en sus redes que serían para una persona en especial.

Cómo se sabe el actor y productor afirmó que no se encontraba en busca de un nuevo amor ya que prefería enfocarse en sus hijos y en sus proyectos personales pero al parecer esto no habría sido del todo cierto.

Julián habría lanzado una indirecta a su saliente

Y es que el día de ayer Julián hizo una sugerente publicación en su Instagram pero esta vez publicó una canción que no se sabe si se la habría dedicado a esta señorita pero a juzgar por la letra deja mucho que pensar.

Eso que tú me das

Es mucho más de lo que pido

Todo lo que me das

Es lo que ahora necesito

Eso que tú me das

No creo lo tenga merecido

Todo lo que me das

Te estaré siempre agradecido

Así que gracias por estar

Por tu amistad y tu compañía

Eres lo, lo mejor que me ha dado la vida

Cabe resaltar que hasta el momento no se sabe la identidad exacta de la presunta 'saliente' de Julián Zucchi, sin embargo, todo apunta a que el argentino estaría embobado de la jovencita.

Diversos usuarios se mostraron a favor de Julián Zucchi y de que por fin haya decidido darse una oportunidad en el amor; "Bien Julián ya te tocaba", "Te mereces ser feliz Juli", "Ahora si están parches con Yiddá", "Eso Julián eres un hombre atractivo", "Se le hizo a Juli", fueron algunos de los comentarios.

'A mí me juzgaron' Yidda reacciona a 'ampay' de Julián Zucchi

Yiddá Eslava no se guardó nada luego de ser consultada por las imágenes de su expareja con otra mujer, lejos de incomodarse por el ampay, la actriz recalcó que no tuvo el mismo trato cuando ella anunció que se encontraba enamorada.

"Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero", declaró al principio de su transmisión en sus redes sociales.

Por otro lado, recalcó que ella jamás protagonizó situaciones vergonzosas donde se le vea 'chapando' con uno o con otro e incluso aseveró que nunca estuvo de picaflor pues su única relación formal después de Julián fue con Ángel Fernández.

"A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m***", sostuvo la actriz en su cuenta de Instagram.

Asimismo, confesó que no conoce a la mujer con la que ha sido ampayado el padre de sus hijos y recalcó que se enteró de la misma manera que todos los televidentes.

"La muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado así como ustedes", acotó la influencer sobre las imágenes de 'Amor y Fuego' en vivo para sus redes sociales.

Además, Yiddá se mostró indignada porque ha sentido el machismo en su mas grande esplendor ya que Julián no ha recibido críticas por al parecer darse una nueva oportunidad en el amor.

"Piensen bien cuando van a hablar de alguien, cuando van a referirse a una persona. Estoy cansada de que se mida con una vara distinta a las mujeres y a los hombres. Tiene que acabar de alguna u otra manera", mencionó.