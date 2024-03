Mónica Sánchez rompe en llanto al recordar enfermedad que enfrentó su hija menor: "Fueron tiempos difíciles"

En una entrevista para 'Estás en Todas', Mónica Sánchez reveló que su hija menor, Miranda, está a punto de alcanzar la mayoría de edad y que pronto se separará de ella para iniciar sus estudios en el extranjero. No obstante, ella reveló que su hija pasó por una difícil etapa desde muy joven.

Por tal motivo, la actriz se quebró al recordar la enfermedad que tuvo que enfrentar su hija menor. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mónica Sánchez se quebró al hablar de la enfermedad de su hija

La reconocida actriz abrió su corazón frente a las cámaras de Estás en Todas y reveló la difícil etapa que tuvo que afrontar su hija cuando le detectaron cáncer. Ante ello, la intérprete de Charito sostuvo que admira bastante a Miranda, su hija menor, pues ha demostrado bastante valentía en esta difícil etapa.

"Miranda en mayo cumple 18 y se cierra un ciclo, se va a estudiar afuera y empiezo a estar sola en el buen sentido. Ya pasó esa etapa importante de la crianza, voy a volver al teatro, he vuelto al cine", dijo la actriz.

Asimismo, indicó que ahora tiene sentimientos encontrados por la partida de su engreída. "Es como que dejan en nido y hasta que no lo viva no sé qué es lo que va ser, prefiero no pensar en eso, pero por otro lado siento una profunda emoción de ver a mi hija crecer, volar", acotó Mónica Sánchez.

Admira totalmente a su hija

De igual forma, la actriz expresó su gran admiración hacia su hija por la valentía que demostró durante los momentos difíciles cuando, a la temprana edad de 14 años, fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, una forma de cáncer que afecta los ganglios linfáticos.

"Admiro su arrojo, tu temperamento, su lucidez y la tremenda valentía que ha tenido mi hija. Le ha tocado vivir cosas muy difíciles a su corta edad y realmente admiro mucho el valor que tiene para encararlas y la sabiduría que le está dando todo eso. Fueron tiempos difíciles que vivimos muy solitas porque fue en plena pandemia, la vida es extraordinaria, a veces es un poco cagona pero es muy sabia", dijo Mónica Sánchez embargada por el llanto.

La recordada actriz que interpreta a 'Charito' en la popular serie Al Fondo Hay Sitio no dudó en reflejar la profunda admiración que siente por su hija, quien con bastante valentía afrontó esta difícil etapa.