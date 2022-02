Compartir Facebook

Melissa Klug cumplió 38 años y lo celebró compartiendo una sensual foto a todos sus seguidores, a través de sus redes sociales, donde su joven novio, Jesús Barco, se rindió ante sus encantos y le dedicó un especial mensaje.

La empresaria dejó sin aliento, no solo a sus más de dos millones y medio de seguidores, sino también a su prometido, al publicar una infartante imagen, donde luce su espectacular figura usando un traje de baño color nude mientras está echada en una cama.

“A mis 38 añitos, recién estrenados, puedo decir que acepto y agradezco todo lo maravilloso que la vida me regala, a través del amor de mis hijos e hijas, la sonrisa de mi nieta, el abrazo de mi mamá Angelita, tener a mi familia con salud y los detalles de un amor que me cuida, me respeta y me acepta tal cual soy. ¡Happy Birthday 2 Me! Gracias por sus lindos mensajes. ¿Cómo me siento? Inmensamente feliz”, escribió Melissa.

Por su parte, su novio Jesús Barco respondió a esta publicación con un tierno mensaje hacia la empresaria, donde le expresa todo lo que siente por ella.“Qué puedo decirte mi reina. Te amo, mereces todo lo bueno que pueda pasarte y qué rica y hermosa eres cada día, mi amor”, escribió el futbolista.