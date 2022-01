Pancho Rodríguez impedido de ingresar al Perú por cinco años

Compartir Facebook

A través de un extenso comunicado vía Instagram, el chileno Pancho Rodríguez decidió pronunciarse luego de ser impedido ingresar al Perú.

“El domingo último, posterior a la celebración del año nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente al Perú- en compañía de mi hija menor de 9 años- me fue comunicado por el funcionario a cargo que no podría hacer ingreso al Perú, ya que el sistema arroja una ‘alerta’”, explicó.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un recurso de apelación, respecto de una infracción administrativa, más no de un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que se me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, señaló.

¡Deportado del Perú! Fiesta covid de Yahaira saló a Pancho Rodríguez

Ser uno de los protagonistas del escándalo de la fiesta Covid de Yahaira Plasencia le costó bien caro al chileno Pancho Rodríguez. Luego de pasar unas cortas vaca en su país, el integrante de ‘Esto es guerra’ fue sorprendido por la Superintendencia Nacional de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez, que no lo dejó ingresar al Perú.

Así lo comentó Gigi Mitre en el programa ‘Amor y fuego’, quien contó que Pancho estuvo detenido tres días en el aeropuerto Jorge Chávez junto a su hija. Sin embargo, el organismo del control migratorio le informó que no podía entrar y fue deportado a Chile.

Según Gigi, todo se debería a la escandalosa fiesta de cumpleaños que organizó Yahaira Plasencia en Cieneguilla el año pasado -en pleno Estado de Emergencia por la Covid-19- donde fue detenido el chileno por la Policía Nacional cuando trataba de esconderse en el baño y la salsera aparecía en un video de la maletera de un auto para que los efectivos no la encuentren.

“A los extranjeros de por sí, le dan unas reglas de conducta que tienen que cumplir y respetar. Lamentablemente lo que sucedió en la fiesta de Yahaira Plasencia ocasionó que cuando él quiera regresar se lo impidan (…) Lo han regresado a Chile, no le han permitido el ingreso con su hija y ha estado tres días en el aeropuerto“, sentenció.

