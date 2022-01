“Fue un momento épico en Perú”, dijo Jay Alvarrez tras su viaje a Cuzco con Flavia

Compartir Facebook

El influencer famoso de Instagram se despidió del Perú tras haber conocido la Ciudad Imperial junto a la modelo Flavia Laos.

Como ya se sabe hace unos días el modelo se lució en sus redes pasándola lindo conociendo los bellos paisajes del Cuzco, a pesar de que quiso pasar desapercibido no duró mucho hasta que se descubriera que estaba junto a la ex de Patricio Parodi Flavia Laos.

La misma modelo publicó una foto en sus redes sentada sobre las piernas de Jay, sin embargo no han confirmado que sean pareja.

El modelo usó sus redes para agradecer la buena cogida en Cuzco y resaltó todo lo bueno que vivió pues fue una de sus mejores experiencias tras conocer el Perú.

“Fue un momento épico en Perú. Te veo mañana Brasil”, dijo Jay Alvarrez junto a los emoji de las banderas de nuestro país y Brasil, dónde ahora se encuentra, respectivamente. Esta no es la primera vez que él se refiere a sus días acá, pues hace poco dio que hablar con sus publicaciones, pues dejó entrever que habría estado bastante ocupado.

Como se recuerda mucho se ha especulado de la parejita pues hasta la propia Flavia publicó una foto de lo que fue su habitación por esos días y presumía la cama destendida y hasta posaba en paños menores aparentemente para Jay quien presuntamente le tomo la sexy foto.

Brunella Horna aconseja a Flavia Laos: ‘Tú ya estás en otro nivel’

La empresaria Brunella Horna aconsejó a Flavia Laos de no relacionarse con la ex pareja de su ex amiga Luciana Fuster pues según la modelo, Flavia no es de las mujeres que no respeta códigos.

“No me gusta. Flavia tú no puedes caer en ese palito. Tú ya estás en otro nivel, no caigas en eso… No puede caer en lo mismo… Flavia no tiene que caer en ese juego y que la gente comente. A ella la auspician marcas internacionales, está en otra”, señaló tajante Brunella Horna en ‘Más espectáculos’.

Por otro lado, la otra conductora Valeria Piazza salió en defensa de Austin pues a pesar de todo considera que es un buen chico que sabe tratar y respetar a las mujeres y en cuestiones del amr uno no manda.

.“Austin es un buen chico, es noble, amable, trata muy bien a las mujeres. Qué pasa si Flavia realmente se enamora de Austin”, dijo Piazza.

Tras la opinión de Valeria, Brunella Horna dejó en claro que no tiene nada contra Austín Palao, lo que no le gusta es que Flavia caiga en el juego de estar con el ex de Luciana Fuster.

“Quiero aclarar (que no esta de acuerdo con la relación entre Flavia y Austin) porque se comenta que Luciana está con Patricio y Austín es el ex de Luciana. No me gustaría que Flavia caiga en ese juego de que estoy con tu ex también, a eso me refiero… Esperemos que sea un amor de verano nada más, la calentura del verano, pero que quede allí para no comentar esas cosas”, expresó.