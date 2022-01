Michela Elías da con palo a ‘guerreritos’: “nadie fue a verme, pero salían llorando en cámaras”

Compartir Facebook

La exchica reality Michela Elías volvió a referirse a su pasado en los programas de competencias y lanzó tremendo misil a sus excompañeros por su ingratitud.

Michela reapareció en una entrevista en ‘Magaly TV La Firme´, donde estalló en llanto al recordar que, desde que perdió su trabajo en ‘EEG’ producto de una lesión, no había podido volver a la televisión. Ahora, volvió a referirse al programa de América TV luego de que sus seguidores le preguntaran si volvería a competir.

“No me han llamado y así me llamaran no creo que volvería. Ya es tiempo de hacer algo diferente y, la verdad, el último año que estuve me sentí fatal por demasiadas cosas. A parte ya tengo 26 años, si no cambio ahora mis prioridades, ya se hace más tarde”, escribió en una historia de Instagram.

Asimismo, recordó que tras su lesión en la rodilla en el 2019, sus compañeros no fueron a visitarla. Cabe mencionar que la joven de 26 años sufrió una fuerte lesión a la rodilla.

“Supongo que habrían estado muy ocupados, no juzgo a nadie. Pero no recibí visita alguna de ninguno con los que compartía en ese momento ambiente laboral. Lo más raro es que algunos se mostraban preocupados y llorando en cámara, pero de ahí nada de nada. Ahí aprendí que no todo es lo que parece y que no todos los que dicen preocuparse lo hace realmente. Algunos si me escribieron, por eso supongo que tenían horarios complicados que decían que irían a verme pero nunca llegaron”, sostuvo.

