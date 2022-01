Hijo de Gian Marco se proyecta como cantante: “quiero que el mundo me conozca”

Compartir Facebook

El cantante peruano Gian Marco habló sobre la separación con su esposa Claudia Moro tras 25 años de matrimonio; también anunció concierto en Lima y presentó a su hijo Fabián, quien se proyecta como cantante.

Gian Marco presentó a su engreído frente a cámaras. «El es Fabián, es el segundo», dijo, y es aquí cuando Fabián Zignago terminó contando de sus planes ya que también aspira tener una carrera en la música. «Por supuesto, sigo estudiando, en un par de meses prepararme, presentarme en bares y que el mundo conozca mi música», dijo.

Al respecto, el cantautor peruano se mostró bastante orgulloso en la entrevista que fue emitida recientemente, pero dejó en claro que sus hijos tendrán que buscar su propio lugar en el mundo. «Los tres me salgan músicos, yo nunca les pinto esta carrera así, cada uno tendrá que hacerse su lugar», sentenció.

Gian Marco piensa rehacer su vida: “si mañana me enamoro, me enamoro”

Gian Marco habló largo y extenso con ‘América Espectáculos’ acerca de la separación de Claudia Moro, madre de sus tres hijos.

El cantante peruano reconoció que la noticia cayó como ‘bomba’ el año pasado cuando anunció el término de su matrimonio. “Todos se enteraron porque hice un comentario en un podcast, ni siquiera hice una nota de prensa y fue todo un bolondrón. Lo que sí me sorprendió y debo confesarlo, y lo digo con respeto, me ha sorprendido la ligereza de unas personas de hablar sobre mí. Pero es parte del negocio, el negocio de la televisión es eso, es el cotorreo, es la percepción”.

Dijo que tras anunciar que se separó de su esposa, con quien tuvo 25 años de relación, se dio cuenta quiénes eran sus amigos.

“Me sorprendió darme cuenta quiénes son los verdaderos y pocos amigos que tengo, quiénes incluso estando en el medio del espectáculo han sido respetuosos conmigo, quiénes no lo han sido… me tomé un tiempo para darme cuenta cómo la gente me percibe y cómo la gente me ve”, agregó.

