“Prefiero enseñar mi cu** en Onlyfans”: Leslie Shaw “minimiza” a los artistas peruanos del género urbano

¡No los quiere ver ni en pintura! Durante la última semana, el mundo del espectáculo ha estado envuelto en un lío mediático que tiene como principal protagonista a Leslie Shaw. La rubia se “despachó” con todo en contra de sus críticos y, en una reciente entrevista con “Amor y Fuego”, dio mucho que hablar. Refiriéndose a sus detractores, en especial a Handa, señaló que no grabará ningún tema con los artistas peruanos del género urbano y, en su lugar, prefiere “mostrar mi cu** en Onlyfans”.

Leslie Shaw siempre polémica

El nombre de Leslie Shaw viene dando que hablar en los últimos días luego de arremeter contra los artistas peruanos del género urbano. Mayra Goñi, Jota Benz, Mario Hart, Micheille Soifer, Flavia Laos, Emilio Jaime, Handa, entre otros son sus principales críticos y la rubia no se hace problemas en contestarle a todos sin filtro.

Recientemente estuvo como invitada en “Amor y Fuego” y señaló que no piensa quedarse callada ante las críticas que recibe. La cantante aseguró que desde hace unos años se viene enterando “cosas” que no le parecen y por ello, ahora está más desatada que nunca.

“Yo me vengo enterando de algunas cosas desde el 2020. Un montón de gente de mier** que me ha estado poniendo el pie y yo me he quedado callada. Me hice la coju** por mucho tiempo, pero ya no va a ser así”, apuntó Leslie Shaw.

Asimismo, cuando se le consultó por Handa, señaló que no le gustaba para nada el tipo de música que hacía. Además, fiel a su estilo, soltó una polémica frase que desató las risas de “Peluchín” y Gigi Mitre.

“¿Grabar con ella? Para nada. Mejor prefiero enseñar mi cu** en Onlyfans que estar pasando un mal rato”, indicó Leslie Shaw.

“Gente de mier**”

Handa no fue la única señalada por Leslie Shaw. En la entrevista, también le consultaron a la intérprete de “La Faldita” por una posible colaboración con Mayra Goñi.

Siempre tajante y fiel a su estilo, Leslie Shaw negó la posibilidad de grabar un tema, no solo con Mayra Goñi, sino con todos los artistas peruanos del género urbano.

“No, ni con ella (Mayra Goñi) ni con nadie. No quiero rodearme de gente de mier**”, apuntó Leslie Shaw.