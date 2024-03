¡De terror! Muere bebé de tres meses luego de ser mordida por dos perros rottweiler

Una bebé de tres meses falleció después de ser atacada por dos perros rottweilers en San Juan de Lurigancho, Lima. El trágico incidente ocurrió en la residencia de la niña, donde se encontraba bajo el cuidado de su tía mientras su madre salió a hacer compras en el mercado cercano.

El terrible hecho se reportó en el Asentamiento Humano Antonio Raymondi. A pesar de que llevaron a la niña al centro médico más cercano, no pudo resistir debido a la gravedad de las heridas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Atacaron el rostro de la menor

La niña fue atacada mientras descansaba en una cama. En un descuido, los perros, que eran propiedad de la tía, entraron a la habitación y se dirigieron directamente hacia el rostro de la pequeña. Fue socorrida y llevada de inmediato al Hospital 10 de octubre en la avenida Canto Grande, donde lamentablemente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Después de notificar a las autoridades, agentes de la Policía especializada en perros acudieron a la residencia de los implicados para llevarse a los dos perros rottweilers. Además, agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron las investigaciones correspondientes para actuar conforme a la ley.

Se informó que tanto la madre como la tía fueron llevadas a la comisaría local para dar su testimonio sobre lo sucedido. Con respecto a los perros, se informó que fueron llevados a la perrera municipal, donde permanecerán hasta que se decida su sacrificio.

Dueña de los perros en investigación

Se confirmó que la tía de la menor está detenida en la Depincri de Cantorrey. Inicialmente fue llevada a la Comisaría 10 de octubre para las primeras diligencias, pero anoche fue trasladada a la Depincri. La información más reciente indica que será trasladada nuevamente para completar las diligencias pendientes. Desde afuera de la comisaría, se observó cómo la familia llegó al lugar para dejarle un desayuno a la tía.

No obstante, optaron por no hacer comentarios a los medios, expresando su deseo de respetar su decisión al decidir no dar su versión de los eventos que resultaron en la muerte de la bebé de tres meses. Los residentes del área comentaron que ambos perros fueron criados de manera inapropiada por sus propietarios.

Según su observación, los animales nunca eran sacados a pasear y siempre estaban confinados. Además, cuando lograban escapar de la casa, causaban temor en el vecindario debido a su comportamiento agresivo.