¡Lo dijo todo! Álvaro Rod decidió romper su silencio en Habla Kausa: "Hay una sola verdad"

El artista Álvaro Rod es un reconocido cantante y compositor que se encuentra en la internacionalización de su música. Ahora, visitó el programa de Habla Kausa para aclarar y decir la verdad sobre las declaraciones dadas por su ex pareja.

Álvaro Rod en Habla Kausa

Álvaro Rod llegó al programa radial de Habla Kausa para promocionar su más reciente producción musical con Master Chris, "Me Equivoqué de Vida". Este tema ya se encuentra disponible con su videoclip en su canal de YouTube. Además, el salsero confirmó su participación en el 15 aniversario de Radio Karibeña, donde cantará sus mejores éxitos musicales.

Casi al finalizar el programa, Álvaro Rod quiso aclarar lo sucedido en las últimas horas. El cantante comenta que lamenta que su ex pareja, haya metido a personas ajenas a su relación y que no tendrían nada que ver en lo sucedido. "Se han metido con gente que trabaja conmigo que para nada tiene que ver con este tema. Lo siento muchísimo por esas personas, lo lamento mucho", dijo. Así mismo, afirmó que su corista seguirá trabajando en su orquesta porque no ha ocurrido nada entre ellos.

Ambos conocen la verdad

Luego, el cantante de "Este Salud Va Por Ti" agregó que ambos conocen perfectamente la verdad de todos los hechos y fechas de su relación sentimental. "Creo que la verdad lo sabemos ella y yo. Cuando terminamos ahora último, por qué la terminamos. Yo creo que eso es importante, hay muchos detalles, hay mucho trasfondo detrás de todo esto. De las cuales no pienso hablar, no pienso decir nada por respeto", agregó.

El cantante Álvaro Rod añadió que las acciones de deben tomar con mucha responsabilidad y solo le desea lo mejor a su ex pareja: "Solo me quedo con lo bonito de la relación, espero que le vaya súper bien. Las decisiones que ha tomado, ya están hechas. No tengo nada más que decir, yo creo que siempre todo pasa por algo".

¿Fue infiel?

Finalmente, Álvaro Rod aceptó que cometió errores en sus antiguas relaciones sentimentales cuando era muy joven, pero afirma que no le faltó el respeto a su última pareja. Luego, añadió que toda la verdad lo saben su ex pareja y él, pero por respeto no hablaría nuevamente del tema.

"Creo que hay una sola verdad, ella y yo sabemos perfectamente todo y me quedo tranquilo con eso. Creo que nosotros sabemos lo que ha pasado y no tengo nada más que decir", sentenció Álvaro Rod confirmando que respetó su última relación.