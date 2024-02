Amy Gutiérrez lanza un nuevo videoclip de su canción 'Bye Bye': "Te quiero, pero más a mí" [VIDEO]

La cantante Amy Gutiérrez es una querida artista de la salsa. La joven peruana ha conquistado con su maravillosa voz y sus canciones. Ahora, acaba de estrenar el videoclip oficial del tema "Bye Bye" en su canal de YouTube.

¡Estrena "Bye Bye"!

En cada una de sus canciones, Amy Gutiérrez conquista a todo su público. No queda duda, que la joven artista cuenta con una voz muy bella y hace algunas horas, lanzó una nueva producción musical para todos sus seguidores.

Amy Gutiérrez presenta el video oficial de "Bye Bye", tercer sencillo promocional de su disco 'Valiente'. "Bye bye" es una salsa juvenil con toques urbanos que se aleja de las típicas historias de amor para contarnos una donde impera la razón y lo valioso de aprender a estar solo.

El videoclip fue grabado en diferentes locaciones de Lima como playa La Herradura, la Costa Verde, Alameda 28 de julio y el centro histórico de Lima. Amy se puso nuevamente en manos de la joven cineasta peruana Sky Bluee, destacada por trabajar con la banda británica The Kooks, y quien dirigió sus tres últimos sencillos ("Qué pasaría", "Qué pasaría balada" y "A cuánto me quedé").

"Bye Bye" fue escrita por Juan Esteban Zapata y José Daniel Zapata, compositores colombianos conocidos como "Los Jaycobz", y Master Chris, quien también tuvo a su cargo la producción musical de la canción y de 'Valiente', primer álbum de Amy Gutiérrez. "Bye Bye" ya está disponible en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales.

Cabe señalar que Amy Gutiérrez ha sido nominada en la categoría 'Disco del año' en los Premios Luces por su disco 'Valiente'. Además, junto a su empresa de management, Musicnes, acaban de ser galardonados como 'Mejor Productor de Salsa' por la Cámara Peruana de la Música - CAPEMUSICA.

Más de Amy Gutiérrez

La joven cantante Amy Gutiérrez es una de las más importantes del Perú. Nació un 25 de agosto de 1998 en el Callao. Creció demostrando su talento para el canto y baile desde la etapa escolar.

A los 15 años gana "La Voz Kids" y decide hacerse un espacio en el mercado musical. Con 18 años ingresó a la orquesta femenina Son Tentación, donde descubre que su camino estaba en la salsa. Luego de una temporada, pasa a ser la voz principal de la agrupación You Salsa.

A finales de 2019 inicia su etapa en solitario, convirtiéndose a sus 21 años en la solista salsera más joven del Perú. En mayo de 2023 estrena su primer disco titulado "Valiente", conformado por nueve canciones inéditas, seis salsas y tres baladas.

Amy también cuenta con seis sencillos lanzados entre 2019 y 2022 que son: "No sé", "No sé - versión balada", "Cómo te olvido", "Alguien - versión salsa", "Tú" y "A cuánto me quedé". Y en su voz se identifican éxitos como "Vamos a escapar", "No te contaron mal" y "Cómo se perdona".

Durante su corta carrera ha colaborado con destacados artistas internacionales de la salsa como Sergio George, Tony Vega y N'Klabe. La música ha llevado a Amy Gutiérrez recorrer casi todo el Perú, además de países como España, Italia, México, Chile, República Dominicana y próximamente Estados Unidos.