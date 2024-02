Brunella Torpoco comparte una bella foto familiar y cuenta cómo le va en su embarazo: "Súper bonito"

La cantante Brunella Torpoco es conocida por famosas canciones como "Mix Guarachas", "Honda/Costumbres", entre muchas más. Hace unos días, reveló que se encontraba embaraza y compartió un video contando cómo le va hasta el momento.

Cuenta cómo va su embarazo

Por medio de sus redes sociales, Brunella Torpoco anunció que se encuentra en la dulce espera. Aunque hace semanas, ya se venía sospechando por su pancita en varios de sus conciertos, finalmente lo confirmó.

Ante ello, Brunella Torpoco fue contando por qué aún no decía sobre su embarazo: "No decía nada porque en realidad, mi pancita no se notaba. Era súper pequeña, súper chiquita y bueno el temor siempre de los primeros meses".

"A parte que yo soy primeriza, no sabía como tomar esta noticia. Estaba muy feliz, pero a la vez estaba atemorizada, no sabía que hacer...", siguió contando la cantante de salsa a sus seguidores.

Brunella Torpoco tendrá un niño

Luego, Brunella Torpoco comentó que su pancita empezó a notarse unos meses después. "No se notaba porque la pancita recién salió a los cinco meses y ya pues, es súper pequeña", agregó.

Después, comenta que su embarazo es muy tranquilo hasta el momento. "Emiliano está súper tranquilo, me ha dejado trabajar, no he tenido nauseas, nada. Un embarazo súper bonito, nada ningún síntoma. Así que todo bien, gracias por sus buenos deseos, los quiero mucho", contó agradeciendo el cariño de todos sus seguidores y amigos cercanos.

Brunella Torpoco cuenta como va su embarazo

¡Muy feliz!

La noticia de su embarazo, Brunella Torpoco lo anunció el pasado 31 de enero. Con una bella fotografía donde aparece abrazando un peluche con su pancita descubierta. "Mi pedacito de vida, eres tú... Emiliano", escribió la cantante junto a las fotos.

La publicación fue después de la entrevista realizada por uno de los reporteros en el programa de Magaly Medina. Brunella Torpoco se encuentra muy feliz y emocionada por esta nueva etapa de su vida en la maternidad. Además, agradeció las felicitaciones de todos sus seguidores.

Lanzó "La Tirana"

La artista peruana estrenó el videoclip de 'La Tirana' en su canal de YouTube. Este videoclip fue grabado durante dos días completos en Europa y pertenece originalmente a 'La Lupe', pero el arreglo fue realizado por el equipo de Brunella Torpoco.

Desde que lanzó el tema hace un par de días, la cantante de salsa ya ha superado los 62 mil reproducciones. Los seguidores de Brunella Torpoco les ha encantado este nuevo éxito musical que hace bailar y gozar.