"Esos no cambian, sé que es infiel": Vania Bludau "le canta sus verdades" a Christian Domínguez

¡Te diste cuenta un poquito tarde! Christian Domínguez es el nombre del momento en "Chollywood". Lamentablemente para él, en estos momentos no destaca por su talento para el canto o la actuación, sino por sus sonadas infidelidades, además, de ser acusado como el "soplón" de Pamela López. A todo esto, se le suman las críticas de su expareja Vania Bludau, quien regresó al Perú y no dudó en "cantarle" unas cuantas verdades a la "nariz más chinguenguenchona de la cumbia".

Vania Bludau arremete contra Christian Domínguez

A lo largo de su presencia en la televisión peruana, Christian Domínguez ha tenido una relación sentimental con más de una figura de "Chollywood". Una de las más recordadas es la que mantuvo con Vania Bludau y su romance se evidenciaba aún más en el programa "Combate".

Sin embargo, la relación llegó a su fin de manera abrupta y todo apuntaba a que el cantante le había sido infiel a la exchica reality con Karla Tarazona. Luego de varios años, el "recuerdo" sigue ahí y la influencer aprovechó su regreso a Perú para despotricar contra el cumbiambero.

Siempre fiel a su estilo, Vania Bludau brindó declaraciones para "Magaly Tv, La Firme" y señaló a su expareja como "infiel". Además, recordó la denuncia que le ganó al cantante hace unos años tras llamarlo infiel al término de su relación.

"Sé que sigue actuando mal. Sé que es infiel. Espero que no me denuncié", señaló de manera jocosa Vania Bludau.

Además, aprendiendo de sus errores, indicó que Christian Domínguez nunca cambiará, ya que los "infieles descansan, pero no cambian". "Creo que esos hombres no valen la pena. Así tengas veinte hijos o uno o si estás embarazada. Yo creo que no valen la pena, no cambian. Se tranquilizan un tiempo y siguen en lo mismo", manifestó Vania Bludau.

Magia con las fotos

Vania Bludau una de las exparejas que ha tenido Christian Domínguez y a quien también le hizo pasar diversas decepciones viene publicando contenido en sus redes en referencia al polémico ampay de Christian donde no ha dudado en burlarse sobre el cantante.

La modelo inicialmente publicó que se hubiera ahorrado mucho dinero si alguien hubiera sacado algún ampay cuando todavía eran pareja, seguidamente grabó su reacción cuando el cumbiambero confirmó que existiría más mujeres que podrían salir a hablar sobre él.

Sin embargo, este último video se llevó la gran mayoría de reacciones, pues en el enseña a sus seguidores a como eliminar a una expareja que te lastimó de tus fotografías en las que luces bien. "Tengo la solución para sus fotos en pareja que ya no son pareja, en vez de eliminarlas, en vez de cortarlas vamos hacer una magia y les voy a dar un pequeño ejemplo", dijo.

En el video muestra una foto de Pamela y Christian felices sonriéndose el uno al otro con una mirada enamorada, sin embargo, con unos cuantos clics se pudo apreciar a solo Pamela en la foto como si nunca hubiera estado acompañada.