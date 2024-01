Melissa Paredes anuncia su reconciliación con Anthony Aranda

Melissa Paredes anunció el día de ayer su reconciliación con Anthony Aranda luego de haber finalizado su relación con el bailarín hace algunos días atrás, al parecer la modelo solo actuó por impulso.

La actriz nuevamente es blanco de críticas pues usuarios afirman que todo se habría tratado de una mentira para crear polémica y promocionar su escuela de baile manteniéndose vigentes en el mundo del espectáculo.

¿Todo fue armani?

El día de ayer Melissa Paredes usó sus redes sociales para anunciar que había retomado su relación con Anthony Aranda luego de haber publicado un comunicado donde finalizaba su romance con el bailarín de manera repentina.

La modelo había aseverado que igual mantendría contacto con Anthony debido a la escuela de baile que ambos abrieron el año pasado.

Sin embargo, la actriz sorprendió a propios y extraños al grabar un tiktok con el bailarín bastante cariñoso y nuevamente más unidos que nunca.

"A veces por cosas tan simples tomamos decisiones tan drásticas. Pero tranquilos estamos trabajando juntos en ello", empezó diciendo.

Además, dejó en claro que poco o nada le importa lo que la gente pueda inventar sobre ellos o sobre los motivos que los llevaron a separarse.

"No es necesario que se inventen tantas cosas malas, pero igual gracias por la preocupación", agregó Melissa.

Y para cerrar con broche de oro su comunicado confesó que estos pocos días alejada del bailarín la hicieron pensar mejor las cosas.

"Te extrañé Anthony Aranda", finalizó su comunicado la actriz.

Este anuncio de inmediato género el enojo de usuarios quienes afirmaron que Melissa solo quería la atención de la prensa.

"Todo fue armani desde un inicio", "Sólo fue un experimento social", "Ahora Magaly se quedó sin ampay", "Los dos son tal para cual", "Ya facturaron bien", fueron algunos de los mensajes.

Cabe resaltar que hace algunos días atrás Melissa y Anthony fueron captados juntos en el cumpleaños de la madre de la actriz como una feliz pareja.

Seguidamente se difundieron imágenes en la camioneta de Melissa donde aparentemente ambos se daban un beso confirmando así que ya habían retomado su relación.

Pasan la noche juntos

El programa "Amor y Fuego" reveló imágenes que ha dejado sorprendidos a los internautas en redes sociales. Luego de la anunciada separación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, parece ser que su romance no ha llegado a su fin.

Y es que la pareja pasó la noche juntos en el departamento de la actriz. Fueron las cámaras de 'Peluchín' las que captaron a ambos ingresando juntos al lugar luego de que Melissa Paredes dejara a su hija al cuidado de su padre.

Se puede apreciar cómo Melissa Paredes confía el cuidado de su hija a su padre, conocido como el 'Gato' Cuba, antes de dirigirse a su departamento en compañía de Anthony Aranda. Además, esto significaría que ambos habrían retomado su relación.

No obstante, ellos no han dado declaraciones al respecto. Como se sabe, se especuló sobre un posible ampay que terminó con el fin de su noviazgo. No obstante, todo ello se sabría el 29 de enero en el primer programa de Magaly Medina.