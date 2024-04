Natalie Vértiz comparte el adelanto de "Estás en Todas" ¿Hablará sobre su polémica con Ethel Pozo?

Ethel Pozo generó controversia al expresar su enojo en redes sociales por los comentarios sarcásticos de Natalie Vértiz, insinuando que fingió emoción al entrar en la casa de Jefferson Farfán, ya que posee una casa de tamaño similar. Además, Natalie afirmó que la hija de Gisela Valcárcel compra "mega pases" en Disney.

En su programa, América Hoy, Ethel Pozo se pronunció sobre esta 'broma' la cual no habría tomado con gusto. Por tal motivo, se desató una pelea entre ambas, de la cual la hija de Gisela Valcárcel se llevó todas las críticas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Natalie Vértiz hablará sobre Ethel Pozo?

Yaco Eskenazi compartió que puso fin a su amistad con Ethel Pozo después de que ella tomara muy a pecho las bromas de Natalie Vértiz en vivo, aunque estas no fueron realizadas con malicia. Sin embargo, hasta ahora la modelo no ha abordado directamente el tema.

En las redes sociales, muchos usuarios están especulando sobre si la influencer abordará el tema en su sección en Estás en todas de manera similar a Ethel Pozo. Sin embargo, en un reciente avance del programa sabatino, se la ve claramente delante de las cámaras entrevistando a la pareja de Hugo García y Alessia Rovegno.

Además de esto, el programa contará con testimonios de Mariela Zanetti y una entrevista de Choca Mandros con Johanna San Miguel. Aún no se sabe si la modelo aprovechará la oportunidad para expresar su opinión sobre el tema, como lo hizo libremente el pasado sábado 13 de abril. La emisión del programa está programada para el próximo sábado 20 de abril a las 09:00 a. m.

Las críticas de Ethel Pozo contra Natalie Vértiz

Ethel Pozo acusó a Natalie Vértiz de mentir al sentirse agraviada por sus declaraciones en vivo sobre los lujos que se permite. Esta reacción tomó por sorpresa a todos, ya que la ex guerrera nunca antes había estado envuelta en disputas públicas con otros personajes.

"Está muy bien (que le crean a Natalie) yo no digo esto para que se solidaricen o victimizarme ni nada por el estilo, digo esto porque es verdad, porque si yo sigo permitiendo que la gente diga una mentira... no conoce mi casa, mi casa no es igual a la de Jefferson Farfán, y no tendría nada de malo (...) No sé cómo por qué tener que burlarse un poco si trabajamos en el mismo canal", dijo en Instagram.

Estas fueron las palabras de Natalie Vértiz que ofendieron a Ethel Pozo: "He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no?. Qué chistosa mi amiga Ethel".