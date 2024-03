Pamela López luce velo de novia en Disneyland París: ¿Renovará votos con Christian Cueva?

Pamela López, la esposa de Christian Cueva, fue captada en Disneyland París con un velo de novia. ¿Qué estará pasando en la vida de esta pareja? Tras la aparente reconciliación luego de un retiro espiritual del futbolista, ahora han viajado juntos a Europa y grabaron estas imágenes.

¿Pamela López y Christian Cueva renovarán sus votos de matrimonio?

Parece que después de todo el drama de infidelidad que rodeó a Christian Cueva, ahora vemos a Pamela López mostrando una gran sonrisa y posando felizmente en el parque de diversiones más famoso del mundo. Pero lo más sorprendente es el velo de novia que llevaba puesto. ¿Será que están pensando en renovar sus votos matrimoniales?

La historia de amor entre Pamela López y Christian Cueva ha tenido sus altibajos. Después de las acusaciones de infidelidad y el escándalo público, parecía que la relación estaba en peligro de terminar. Sin embargo, sorpresa. Christian Cueva decidió dar un paso al frente y pedir perdón a su esposa en medio de un retiro espiritual.

"Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo", fueron las palabras sinceras de Christian durante este momento conmovedor.

Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué significa este gesto tan simbólico por parte de Pamela? Con respecto a su velo de novia en Disneyland París, ¿será que Pamela y Christian están planeando una segunda luna de miel? ¿O simplemente fue un gesto espontáneo para capturar un momento especial en el parque?

Pamela López con velo de novia en Disneyland París. (Foto: Instarándula)

La verdad es que solo ellos saben qué significa este gesto tan simbólico. Pero una cosa es segura: la atención de todos está puesta en esta pareja y en lo que pueda deparar el futuro para ellos.

El viaje del perdón

Y parece que, al menos, el perdón fue sincero, ya que la pareja decidió dejar atrás el pasado y volar juntos a Europa. "Amor y Fuego" reveló el registro migratorio de ambos y se evidenció que viajaron a España. Ante ello, el conductor del programa, Peluchín, dijo: "Miren a ambos en el aeropuerto (...) Se van juntos a España".

A continuación, con sarcasmo, la conductora, Gigi Mitre, comentó la situación. "Es coincidencia, no sean mal pensados".

Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que Peluchín no pudo evitar lanzar una pregunta incómoda: "¿Cuánto demorará en irse con otra? Lo sabremos y te lo contaremos". Para él, Christian Cueva volvería a engañar a Pamela López.

Y como era de esperar, Magaly Medina no se quedó callada ante esta situación. La periodista expresó su opinión sobre el supuesto arrepentimiento de Christian Cueva y también criticó a Pamela López por perdonarlo después de todo lo que le hizo sufrir. Así que, estaremos atentos para traerles todas las novedades sobre este drama de la farándula.