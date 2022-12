«Me llegan al pinch*», Lucía Oxenford arremete contra los que abandonan a sus mascotas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La hija de Marcelo Oxenford e Yvonne Frayssinet estalló en sus redes al notar que existen persona que abandonan a sus mascotas cuando se van del país lo que le causó una gran indignación.

Mira también: ¿Dónde solicitar un préstamo personal estando reportado en Infocorp?

Lucía Oxenford siempre se ha mostrado a favor del cuidado y amor a los animales pues como ha dado a conocer en sus redes sociales es una amante de los animales.

Y es que desde hace meses Lucía viene realizando un tedioso trámite para traer a Lima a sus mascotas Ron y Jagger quienes viven en Argentina.

“Me llega al pinch* la gente que abandona a sus mascotas cuando decide irse a otro país, yo hace meses que estoy haciendo los trámites de Ron y de Jagger para llevármelos a Perú. Es difícil y tedioso, sí, imposible, no. (Ya sé, no tengo pinch, no empiecen con sus bromas cojdas)”, escribió en su plataforma social.

De inmediato, usuarios respaldaron la opinión de Lucía pues siempre se ha caracterizado por ser una mujer directa y ‘sin pelos en la lengua’.