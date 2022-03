Padre de Ethel Pozo quiere reconciliarse con hija de ‘señito’

Compartir Facebook

El programa “Amor y Fuego” conversó con Jorge Pozo, padre de la conductora de televisión Ethel Pozo, y señaló que quiere contactarse con su hija porque se encuentra enfermo. El espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, difundió un avance de esta entrevista, que saldrá a la luz el día de hoy, donde don Jorge señaló que recuerda a Valcárcel con cariño, pese a que hace muchos años perdieron el contacto.

“A Gisela qué le diría, que la recuerdo siempre. La recuerdo como una niña dulce que conocí, buena y linda”, expresó Jorge Pozo.

El padre de avanzada edad, quien estuvo viviendo muchos años en Ecuador, indicó que regresó a Perú para pedir ayuda a su hija Ethel porque se encuentra mal de salud. “Yo te estoy buscando Ethel. Siempre te tengo en mi corazón y en mi mente. Las cosas han sucedido de esta manera y yo mismo la entiendo.

Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo, tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, refirió.

“Yo no abandoné a tu mamá cuando ella estaba embarazada, yo estuve ahí. Yo te firmé”, se escucha decir a Jorge Pozo.