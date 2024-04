¡QUÉ FUERTE! Giuseppe Benignini "destruye" a Magaly Medina en redes: "Le dabas duro a la cocaína, mala madre"

¡Se prendió todo! Giuseppe Benignini ha remecido al mundo de la farándula con sus polémicos comentarios en contra de Micheille Soifer. El venezolano tildó de "dolida" a la combatiente e incluso hizo hincapié en su edad, asegurando que con casi 40 años sigue soltera y sin hijos. Esto motivó la respuesta de Magaly Medina, quien tildó de "machista" y "patán" al modelo, sin embargo, la pelea no quedó ahí. Recientemente, mediante sus historias en Instagram, el exnovio de la popular "Sol" arremetió contra la "Urraca" diciéndole "drogadicta" y "mala madre".

Giuseppe Benignini se va con todo en contra de Magaly Medina

La guerra entre Magaly Medina y Giuseppe Benigni está más que declarada. En uno de sus últimos programas, la "Urraca" arremetió contra el venezolano, luego de que este tenga polémicas palabras en contra de Micheille Soifer. Luego de tildarlo de "machista" y "patán", el modelo utilizó recientemente sus historias de Instagram y le respondió con todo a la conductora de espectáculos.

Benignini recordó las declaraciones de Magaly Medina en "El Valor de la Verdad", programa conducido por Beto Ortiz, donde confesó haber consumido cocaína y no dudó en tildarla de "drogadicta".

"Por decir la verdad de las cosas me tildan de machista, patán, cargacarteras. Ellos no tienen más argumentos para decirme algo a mí. ¿Ustedes creen que eso a mí me hace más o menos? Esas cosas a mí no me afectan porque nunca lo fui, a ti te afecta algo cuando tú lo eres. ¿Sabes lo que a ti te puede afectar Magaly? Que tú le metías duro a la cocaína, que tú te drogabas. Eso te puede afectar porque es verdad", señaló en un primer momento Giuseppe Benignini.

Giuseppe Benignini contra Magaly Medina

Además, también la señaló como una "mala madre" e incluso dejó entrever que las exparejas de Magaly habrían sido "patanes" con ella. Incluso atacó al hijo de la "Urraca", al tildarlo a él también de ser un "drogadicto".

"¿Sabes lo que te afecta? Que tú nunca has sido una buena madre porque tu hijo también era un drogadicto. Y tú hablándome a mí de doble moral. Tú no me puedes hablar algo que yo no he sido, porque tú eras una drogadicta, tu hijo igual. Nunca has sido una buena madre, divorciada de tu pareja. Entonces, tú me dices machista y no sé qué. Yo no tengo la culpa que los hombres con los que hayas estado hayan sido así contigo", acotó el venezolano.

No se quedará callado

Giuseppe Benignini también fue muy claro al señalar que no piensa quedarse callado contra nadie. El modelo pidió tanto a Micheille Soifer como Magaly Medina no hablar más de él, de lo contrario, seguirá "disparando a quemarropa".

"Y así como le respondo a Micheille, también te respondo a ti y le responderé a cualquier persona que se le ocurra decir algo sobre mí igual le voy a responder y voy a ir a quemarropa. Porque ustedes sí tienen la libertad de poder decir lo que ustedes quieran sobre mí, que en su mayoría son mentiras, por eso no me ven atacado o afectado, porque no es verdad. Tú no eres ejemplo de nada Magaly, no eres ejemplo de superación ni nada de ninguna mujer, porque tú lo que haces es destruir a las mujeres de tu país", sentenció.

Con estas declaraciones, la guerra entre Magaly Medina y Giuseppe Benignini está más que declarada. Si bien la "Urraca" aún no le responde, no se descarta que lo haga mediante sus redes sociales o en su programa del día de hoy. ¿Qué pasará?