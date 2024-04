¡Pa' fuera, Pa' la calle! Samahara Lobatón BOTA LAS COSAS de Bryan Torres por la ventana de su casa (VIDEO)

¡FELIZMENTE ESTABAN EN UN BUEN MOMENTO! Bryan Torres y Samahara Lobatón vuelven a estar en el centro de atención de los medios de espectáculos. Pese a que hace unas horas, "América Hoy" emitía unas declaraciones del salsero donde indicaba que tanto él como la hija de Melissa Klug estaban esperando que su bebé nazca sano y salvo, recientemente, "Amor y Fuego" lanzaron una "bomba". La popular "Sacachaira" TIRÓ TODAS LAS COSAS del cantante por la ventana de su casa y lo mandó para la calle.

Samahara Lobatón bota cosas de Bryan Torres a la calle

"Amor y Fuego" se encargó, hace instantes, de nuevamente remecer la farándula nacional. Hace varios meses, el mencionado programa de espectáculos había captado a Samahara Lobatón correteando en plena vía pública a Bryan Torres, quien tuvo que esconderse en su auto y ahora, los volvieron a captar en otra situación comprometedora.

El programa de Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre recientemente emitió un avance de lo que será su programa de hoy. En las imágenes, se ve a Samahara Lobatón, aparentemente furiosa, botando TODAS LAS COSAS de Bryan Torres desde el segundo piso de su casa.

Una, dos, tres, y más veces se repetía la misma mecánica y por los aires se veía "volar" la ropa del salsero, quien se encontraba acompañado de una señora, la cual lo ayudaba a recoger sus pertenencias que la hija de Melissa Klug iba lanzando desde la ventana de su casa.

Toda esta situación se da luego de que Samahara Lobatón anunciara su embarazo públicamente y, por su parte, Bryan Torres se mostraba más que entusiasmado por la idea de traer un hijo al mundo, señalando que lo que más le interesaba a ambos era que el bebé nazca sano y salvo.

Usuarios en redes preocupados

Además, en redes sociales, diversos usuarios no dudaron en preocuparse por el bebé que espera Samahara Lobatón, ya que muchos piensan que no crecerá en un ambiente familiar sano. ¡Y razón no les falta!

Muchos cibernautas recordaron que no es la primera vez que ambos se ven envueltos en una situación de este tipo. Hace varios meses, se captó a la pareja teniendo una pelea en la calle, donde Bryan Torres pateó a Samahara Lobatón. Además, en otra oportunidad, la exintegrante de "Combate" correteó a su pareja en plena vía pública, demostrando que la relación que llevan no es para nada saludable.

Usuarios en contra de Samahara Lobaton

"Que terrible traer un hijo al mundo para que sea participe de todos los espectáculos de esa pareja. Pobre salud mental de la bebé que tiene y del que viene", "mocosa de mier**", "que alguien los ayude, no van a parar hasta hacerse daño físicamente y más", "pobres sus hijos", "hay que hacer un llamado a las autoridades", se puede leer en redes sociales.

Las impactantes imágenes serán transmitidas dentro de poco en el programa conducido por "Peluchín" y Gigi Mitre y prometen poner "de cabeza" a Samahara Lobaton y Bryan Torres. ¿Qué dirán al respecto? Estaremos atentos a lo que pase más adelante.