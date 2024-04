Samahara tilda de "infeliz" a Bryan Torres y preocupa con mensaje: "La porquería que me haces cada vez que me tocas"

¡El colmo de todo! Una vez más, Samahara Lobatón y Bryan Torres vuelven a estar en el "ojo de la tormenta". Cuando se pensaba que ambos sentarían cabeza por el embarazo de la menor de las Klug, nada de esto pasó. Recientemente, "Amor y Fuego" emitió un informe donde se ve que la exparticipante de "Combate" botó todas las cosas de su pareja de su propia casa y, en la misma línea, el programa de Magaly Medina sacó más imágenes de esta pelea callejera. En estos nuevos videos, Samahara tilda de infeliz al salsero y preocupó con un impactante mensaje.

Primera parte de su pelea

En horas de la tarde del lunes 22 de abril, "Amor y Fuego" emitió un informe donde se ve a Samahara Lobatón, aparentemente furiosa, botando TODAS LAS COSAS de Bryan Torres desde el segundo piso de su casa.

Una, dos, tres, y más veces se repetía la misma mecánica y por los aires se veía "volar" la ropa del salsero , quien se encontraba acompañado de su madre, la cual lo ayudaba a recoger sus pertenencias que la hija de Melissa Klug iba lanzando desde la ventana de su casa.

Toda esta situación se da luego de que Samahara Lobatón anunciara su embarazo públicamente y, por su parte, Bryan Torres se mostraba más que entusiasmado por la idea de traer un hijo al mundo, señalando que lo que más le interesaba a ambos era que el bebé nazca sano y salvo.

Samahara Lobatón vs Bryan Torres: round 2

Estas imágenes remecieron el ambiente de "Chollywood" en la tarde. Diversas figuras del espectáculo y usuarios en redes sociales se manifestaron muy preocupados por lo sucedido, ya que la hija de Melissa Klug se encuentra en estado de gestación.

Tras lo difundido por "Amor y Fuego", "Magaly TV, La Firme" emitió nuevas imágenes de lo que fue la sonada pelea entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. La exintegrante de "Combate", mientras botaba todas las cosas de su pareja, lo llamó infeliz a vista y paciencia de todos en la calle.

Además, alarmó a todos al dejar entrever que Bryan Torres haría algo que le estaría causando mucho daño. "La porquería que me haces cada vez que me tocas" , señaló Samahara Lobatón. ¿A qué se habrá referido? Hasta el momento no se sabe, pero conociendo a ambos, no pasará mucho para que vuelven a hacer noticia una vez más.

En otro momento, diversos reporteros de los programas de espectáculos abordaron a la popular "Sacachaira" para preguntarle por unas presuntas imágenes donde se le vería fumando, pese a estar embarazada.

Al verse acorralada por la prensa, Samahara increpó a la prensa pidiendo que la dejen tranquila y no tuvo mejor idea que llamar al serenazgo de la cuadra. ¿Cuál será la verdad de ambos? ¿Qué le hizo Bryan Torres? Dudas que se resolverán muy pronto, seguramente.