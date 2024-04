¿Se cree una diva? Ethel Pozo arremete contra 'Peluchín' y Magaly: "Viven de hablar de mí"

La guerra no termina entre Ethel Pozo, Magaly Medina y Rodrigo González conocido como 'Peluchín' y es que esta vez la hija de Gisela Valcárcel aseguró que los conductores de espectáculos facturan gracias a ella.

Hace unos días Ethel se vio envuelta en una polémica tras pelearse con Natalie Vértiz por una broma ganándose la antipatía de diversos usuarios en redes.

No los suelta

Una nueva polémica ha despertado Ethel Pozo luego de que le respondiera a una seguidora extranjera quien opinó sobre los programas de espectáculo que hay en el Perú a lo que la popular 'Fariselita' no dudó en dar su punto de vista y arremeter contra Magaly y 'Peluchin'.

En la publicación la mujer arremetió contra los programas de espectáculos en especial al de Magaly Medina y 'Amor y Fuego'.

"Soy de Colombia y consumo mucha TV peruana, sin embargo, que fuerte se me hace los despectivos, repetitivos e hirientes comentarios que te lanzan en amor y fuego creo que ese programa al igual que Magaly pasan el límite del respeto yo más triste que logran envenenar el corazón de sus seguidores para atacar. En serio que fuerte", dijo la usuaria.

Declaraciones de usuaria

De inmediato, Ethel no se quedó callada y respondió con todo arremetiendo una vez más contra Magaly y Rodrigo.

"Así es Carolina, viven de hablar bastante de mí, no pueden dejar de hablar de mí, pero a mí sus comentarios me importan cero. Lo que sí comparto contigo es que es una lástima que les metan odio y cosas negativas en los corazones y las mentes de las personas que los ven. Pero es señal abierta y cada uno es libre de ver lo que desee. A mí no me afecta porque mientras más me mencionan más publicidad para mí y por efecto más gente me ve", dijo Pozo.

Declaración de Ethel

Cabe resaltar que Magaly Medina en diversas ocasiones se ha referido a Ethel como una hipócrita ya que considera que es una falsa en televisión al igual que sus compañeras de conducción.

Pese a ello la hija de Gisela siempre ha tratado de no responderle mediante su programa de 'América hoy', pero en sus redes sociales si ha hablado de la 'Urraca' y hasta aseguró que le gustaría alguna vez hablar con ella en persona.

Magaly 'fulmina' a Ethel tras propuesta de entrevista: "No me interesa conocerte"

La presentadora de 'Magaly TV La Firme' dejó en claro el 16 de abril que no tiene ningún deseo de conocer a la conductora de 'América Hoy', afirmando enfáticamente: "No me interesa conocerte". Además, Medina indicó que todo lo que ha dicho Ethel Pozo recientemente solo la ha perjudicado.

"Bueno, empecemos. Oye, ¿y Ethel sigue hablando? ¿Sigue hablando la mujer? Ya no, ya, ya se debería de callar, le debería decir que se calle la boca porque se ha expuesto a ser destrozada en las redes sociales. Ella ha quedado pésima, ha quedado muy mal, sobre todo por enfrentarse con Natalie Vértiz que nunca ha estado involucrada en estos líos callejoneros a los que Ethel y su mancha sí están acostumbrados", sostuvo en un inicio durante su más reciente programa.

"Están acostumbrados porque todo el día viven de eso, todo el día están hurgando en la basura, siempre están haciendo y hurgan en mi basura. Además, hurgan en basura ajena encima. Ahora ella ha seguido, .... no, yo no quiero conocerte. Yo no quiero tomarme un café contigo, porque eso sería que me tenga que tomar en estos 26 años. ¿Cuántos cafés me tendría que tomar con tanta gente a la que tengo que criticar?", agregó.