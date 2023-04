Compartir Facebook

Según medios españoles, la cantante Shakira recibió una notificación de parte de Joan Piqué padre de su ex informándole que debía abandonar la casa que alguna vez compartió con sus hijos y Gerard.

Una vez más la vida de la barranquillera se encuentra expuesta al ojo público tras difundirse información sobre el comunicado que recibió de parte de su ex suegro evidenciando una vez más la mala relación que habría tenido la artista con sus suegros.

La desalojan

Según información, Shakira recibió una carta de parte de Joan Piqué quien actualmente es administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, y le pedía a la cantante que abandonara la mansión de Esplugues de Llobregat antes del 30 de abril.

Shakira y Joan Piqué

De acuerdo al Registro de la Propiedad, dicha mansión antes era de titularidad de Shakira y su entonces pareja Gerard Piqué, pero que, en septiembre de 2022, tras haber anunciado su separación, esta vivienda pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL, donde Joan es el administrador y Kerad Holding SL (la empresa matriz de los negocios de Piqué) es su único socio.

Botan a sus padres

Sin embargo, esta no sería la única vivienda que deberá abandonar la cantante sino también en la que vivían sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll, ambos tienen la misma fecha de abandono.

Además, en caso Shakira y sus padres no desalojen las viviendas acordadas tendrá que pagar una indemnización a favor de la empresa del padre de Piqué, de acuerdo a las condiciones del contrato.

A pesar de este sin sabor provocado por la familia de su expareja, Shakira no esperó más y abandonó la vivienda junto a sus hijos para enrumbarse a otro país a iniciar una nueva vida.

Se despide de Barcelona

A través de sus redes la colombiana expresó su amor y agradecimiento para toda la gente de Barcelona que la apoyó en sus mejores y peores momentos dejando a más de uno conmovido con sus emotivas palabras ya que recientemente la cantante expresó que tras su separación fue muy duro seguir adelante.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, empezó diciendo Shak.

Por último, recalcó que este será un nuevo comienzo en busca de la felicidad tanto personal como la de sus hijos quienes han sido los principales pilares para que la cantante supere estos difíciles momentos.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, acotó.