“Que sepa que con hijos se puede trabajar”, Génesis le manda dardo a Dalia Durán

La influencer Génesis Tapia no se guardó nada por toda la polémica que ha generado Dalia Durán estos últimos días y no dudo en dirigirse a la cuba mandándole un fuerte mensaje.

Esta vez la pelirroja usó sus redes para mandarle un directo mensaje a Dalia Durán y darle un ejemplo de superación.

Génesis Tapia publicó un video de una madre trabajando mientras cargaba a su hijo. “Sería bueno que este video se lo pasen a Dalia Durán para que sepa que con hijos se puede trabajar”, escribió.

Es así que Génesis aprovechó el momento para recordar que ella sola tuvo que criar a sus hijos mientras que estudiaba, trabajaba y era ama de casa: “Y si pregunta quién se lo dice, se lo dice una madre de 4 hijos que trabaja, estudia, entrena y es ama de casa”, respondió.

Además, la ex conductora no duda de las capacidades de la cubana para poder salir adelante por sus propios medios por sus hijos pues afirmó que cuando una es madre saca fuerzas de donde no las hay para luchar por lo que se quiere.

“Porque cuando salí de la televisión no tuve problema en irme al Centro de Lima a trabajar con mis hijos. Por tus hijos descubre tu verdadera fuerza, estoy segura que eres más que una mujer bonita que le gusta todo fácil. Éxitos”, señaló Génesis Tapia.

Gigi Mitre enojada con Dalia Durán: “¡Ponte a trabajar! Tienes dos manos y dos pies”

La conductora de televisión se pronunció sobre la actual situación de Dalia Durán y la ayuda que está pidiendo, por lo que le dio con palo por no trabajar.

Dalia Durán se acaba de mudar al distrito de Comas, en Trapiche luego de ser desalojada de su departamento en Magdalena por no pagar el alquiler. Ella ha hablado de su situación actual en varios programas de televisión, pidiendo ayuda para mantener a sus cuatro hijos.

Esta situación no le gustó nada a Gigi Mitre que no dudó en lanzarle fuertes comentarios por su falta de iniciativa para trabajar. Asimismo, señaló que no le parece que esté mal ni mucho menos que se haya mudado a Comas, pues lo importante es tener un lugar donde vivir.

“Sí he visto lo de dalia, que está sola, que no tiene plata y tal… Para empezar, no me parece nada de malo que se haya ido a Comas, que agradezca que tengo un techo. En segundo lugar, mucha le dio la oportunidad a ella (de trabajar)”, inició diciendo la conductora de televisión.