Se hace la vasectomía y al siguiente día su esposa quedó embarazada

Hay un momento en la vida adulta en donde algunos hombres se dan por complacidos con su plan familiar y deciden cerrar la fábrica de bebés, cortar las mangueras y olvidarse de los chamacos, para solo arrojar balas de salva.

Esta decisión de gran importancia trae cambios, pero un varón nunca se imaginó que, tras haberse practicado la vasectomía, su esposa dio positivo a embarazo al día siguiente.

La curiosa historia fue compartida por Anny López mediante su cuenta de TikTok, donde compartió cómo su marido salió de la clínica donde le había hecho la esterilización. Todo iba en orden después de la operación, pero Anny había tenido algunas náuseas, presuntamente por gastritis. Sin embargo, luego de una prueba de embarazo, descubrieron que volverían a ser papás.

Tenía síntomas de embarazo

Mi esposo se hizo la vasectomía para que ya no tengamos más hijos y para que ya no sufriera con la operación (…) Al día siguiente de su vasectomía, me hice una prueba de embarazo porque llevaba días con náuseas y creíamos que era gastritis, dice la narración del video.

La pareja no se quiso quedar con las dudas y acudió a realizarse una prueba de sangre, en donde les confirmaron que estaban esperando un bebé. El hombre no podía creer que después de que le había “filereado” el aparato, se convirtiera una vez más en padre. Por lo menos, ahora estará seguro de que no tendrá un siguiente bebé.

El video logró recaudar más de 4.6 millones de reproducciones, así como varios miles de comentarios que hablaban de la singular situación por la que estaba pasando. Desde las muestras de ánimo hasta las felicitaciones, los comentarios eran entregados con humor por parte de los otros usuarios.