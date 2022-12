Jair Mendoza le pone ‘pausa’ a su relación con Yahaira Plasencia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Después de tanta polémica y escándalo por la relación de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza la parejita al parecer se habría dado un receso en su romance.

Y es que como se recuerda el productor musical Sergio George manifestó que no era de su agrado los escándalos en los que se había metido Yahaira por empezar una relación con Jair ya que esto enfocaría la atención de los medios en su romance más no en su carrera musical.

Es así que Jair Mendoza fue invitado al programa de espectáculos, América hoy donde evidentemente iba a ser cuestionado sobre su actual relación con Yahaira Plasencia revelando un detalle que dejó a propios y extraños sorprendidos.

Y es que el cantante aseguró que por el momento se ha dado una pausa con la salsera para que ella puede enfocarse en su carrera musical y pueda y centrarse en ella misma.

“No hemos terminado, pero hemos puesto prioridades, ella tiene su carrera. Seguimos en contacto, pero yo siempre estoy tratando de buscar la tranquilidad para ella, como en todos estos meses”, agregó.

Por su parte Mendoza recalcó que no conoce a Yahaira desde hace poco, sino que ya se trataría de tiempo atrás y enfatizó que la salsera es una persona increíble.

“Nosotros no nos conocemos hace una semana, la conozco hace muchísimo tiempo, me hubiera encantado que la gente pueda conocer a Yahaira en esta faceta de tener una relación. Para mi es una mujer espectacular, hemos compartido muchísimas cosas. No necesitamos armar nada, ni ella tampoco lo necesita, lo que hemos vivido es algo muy bonito”, finalizó diciendo.