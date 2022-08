Yahaira Plasencia asegura no tener problemas con Tilsa Lozano

Compartir Facebook

Yahaira Plasencia afirma que son temas que no vienen al caso ahora, ya que se encuentra enfocada del todo en “El Artista del Año”.

Ambas tuvieron un impasse hace unos años, motivo por el cual se distanciaron. (Foto: Web)

¿Medias verdades? Salió a apagar el incendio. La salsera Yahaira Plasencia volvió a hablar sobre la supuesta enemistad que existiría entre ella y Tilsa Lozano. En recientes declaraciones, la cantante aseguró que no tiene una amistad con la ex “Vengadora”, pero eso no significa que tenga algún problema con ella.

“Todo muy bien, es otra cosa que nada que ver, pasó hace mucho tiempo. Todo muy bien con todo el mundo, con Tilsa también. Le deseo todo lo mejor a ella, en su carrera y todo súper bien”, aclaró la popular “Yaha”.

Mira aquí:

De igual manera, la intérprete de “Ulalá” respondió a las críticas que ha recibido por formar parte de “La Gran Estrella”. Pero no solo respondió por ella, sino también por sus demás compañeras: Micheille Soifer, Susan Ochoa y Ruby Palomino, las denominadas “reinas” por Gisela Valcárcel.

“Nuestra labor aquí, durante el tiempo que esté, va a ser siempre apoyar a los tres chicos que me han tocado. Estoy muy contenta de poder ser su guía. Yo como artista he pasado un montón de cosas y tenemos el deber de siempre salir a flote a pesar de cualquier problema o adversidad. La función debe continuar como dicen”, señaló.

En otro momento, la ex pareja de Jefferson Farfán aclaró los rumores sobre un cierto amorío entre ella y su productor, Sergio George. Esto por las constantes salidas entre ambos y a raíz de una broma que jugó el reconocido músico hace unas semanas

“Sergio (George) es como mi padre de la música, él ha hecho que mi mente se abra completamente en el tema artístico. Con ‘Serg’ todo bien, la vez pasada nos fuimos a comer y estoy muy contenta que esté aquí en nuestro país. En Perú se está dando cuenta de todo el talento que hay”, precisó la cantante.