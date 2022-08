Milena Zárate defiende a «Samu» de ataques de Janet Barboza

Compartir Facebook

Milena sacó las garras y arremetió contra la «Rulitos» asegurando que lo hecho por Janet Barboza «es muy bajo y de mala persona».

Janet amenazó a Samu por mensajes de voz y Milena salió a defenderlo. (Foto: Web)

¡Polémicas declaraciones! Luego de las declaraciones de Janet Barboza contra Samuel Suárez, Milena Zárate salió al frente. La colombiana defendió al periodista y no dudó en tildar de «huachafa» y «ordinaria» a Janet Barboza.

“Samuel, ya sabes, como yo di para salvarte la vida, entonces ya sabes que no puedes hablar mal de mí. Cuidadito que vas a hablar mal de mí porque te demando”, se burló la ex pareja de Edwin Sierra. Esto luego de que «Samu» publicará audios donde Janet le recuerda que donó dinero para su recuperación.

Según Milena Zárate, tiene dos motivos para intervenir en esta pelea: “Uno, porque conozco a Samuelito y le tengo mucho cariño; y dos, porque respeto su trabajo”. En ese sentido, la colombiana explicó que muchos artistas apoyaron a ‘Samu’ cuando estuvo en coma, no solo Janet Barboza.

“Esta señora prácticamente le dice a él que gracias a ella, por su aporte, le salvó la vida y no es así. Hubo muchos artistas que en su momento apoyamos. Ni siquiera apoyamos porque la familia nos lo pidió, fue un entorno cercano a él que en ese momento que él estaba en coma, porque él no sabía. Él no se paró a pedirle el favor a absolutamente nadie, todos los que apoyaron fue porque se les dio la gana y porque les nació en su momento, y fue una amiga muy cercana de él la que empezó a llamar a todos”, contó la colombiana.

De igual manera, Milena afirmó que «es de mal gusto» recordar que alguien brindó apoyo a una persona cuando estaba mal de salud.

Mira aquí:

«Una cosa no tiene nada que ver con la otra, hay que aprender a respetar, o sea, qué tal, entonces ahorita todos los artistas que en su momento apoyaron estarle saliendo a decir: tú no puedes opinar de mí porque yo aporté. ¿Qué tal eso? ¿Qué falta de respeto es esa? ¡No! Entonces por eso yo me pronuncio porque, en verdad, me parece de lo más ridículo y de lo más bajo que una persona pueda llegar a hacer eso porque no es un tema que tenga que ver (…)», declaró.

Pero ahí no quedó su furia. «¿Por qué sacar un tema que no tiene nada que ver? En este momento no tiene nada que ver, es por eso que yo me pronuncio y porque considero a Samuelito una persona a la que yo le tengo cariño, se me da la gana de defenderlo y punto, porque no me parece que le saquen en cara algo así, algo tan ordinario y tan bajo y tan huachafo y tan de mal gusto y que pinta de cuerpo entero la clase de persona que puede llegar a hacer esto”, sentenció la colombiana.