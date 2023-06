Compartir Facebook

Durante el programa ‘América Hoy’, Janet Barboza reveló en vivo que el futbolista Pedro Aquino también le había escrito en el 2021.

Hace un par de días la cantante Jessy Kate dio a conocer unos polémicos chats en los que Pedro Aquino le insistía para encontrarse.

“Zamba, paso un rato pues, quiero verte. Por favor, voy y nos saludamos en mi camioneta”, “quiero verte, por dónde andas, date 10 minutos pues”, fueron algunos de los mensajes del futbolista.

Sin embargo, tras la difusión de estos reveladores chats, la psicóloga argentina Laura Borlini también señaló que el futbolista le habría escrito.

“No respondí porque no lo conozco, nunca en mi vida lo he tratado. Me pareció raro. Fue la época que salió que estaba soltera”, contó Laura.

Esto ha generado una gran polémica a la que se le suma Janet Barboza, pues recientemente la conductora también se sumó a la lista de quienes tendrían estos chats con el futbolista.

¿Qué dijo Janet Barboza?

La conductora de televisión sorprendió a todos sus compañeros de trabajo al revelar que Pedro Aquino le había escrito a ella también hace 2 años.

“Efectivamente, en mayo del 2021, me escribió Pedro Aquino. Así como lo oye, ¿a raíz de qué? Yo no entiendo, yo nunca me hablé con futbolistas, pero encontré dos granos de maíz de Pedro Aquino”, reveló la popular ‘Rulitos’.

Además, confesó que ella ignoró el mensaje porque no sabía quien era el futbolista y recién supo de él tras la polémica.

“No lo conozco, es más, hasta ayer no sabía que existía un Pedro Aquino porque de fútbol no sé absolutamente nada. Es decir, conozco a Jefferson, Paolo Guerrero, no conozco a nadie más”. añadió.

“Saludos. Espero esté bien”, fue el mensaje que el futbolista le había dejado a Janet en la plataforma de Instagram.

Tras las fuertes declaraciones de la conductora, sus compañeros de trabajo trataron de tomar la situación con humor y hasta excusaron al futbolista.

“Seguro te habrá mandado un mensaje para que le envíes un saludo. Hoy voy a revisar todos mis mensaje”, indicó Dayanita.

“Ahí yo solo veo un saludo cordial. No se puede presuponer nada”, agregó Gino Pesaressi.