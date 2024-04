Lucy Cabrera y el vínculo que tuvo con Tulio Loza: "Guardé silencio bastante tiempo"

Lucy Cabrera se sinceró completamente en una reciente entrevista con Café con La Chevez, revelando detalles sobre la controversia que tuvo con Tulio Loza. A pesar de haber contado otros aspectos polémicos en su vida, la exvedette se sinceró sobre el vínculo que mantiene con el actor cómico, pues las cosas no terminaron nada bien.

Recordemos que la ahora abogada Lucy Cabrera entabló una demanda contra Tulio Loza para determinar la paternidad de su hijo mayor, producto de la relación que ambos mantuvieron entre 1994 y 1996. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lucy Cabrera revela detalles de la controversia con Tulio Loza

Aunque no lo menciona en nuestro podcast, informes de hace casi dos décadas indican que la actriz y abogada afirmó en su demanda contra el 'Cholo de acero inoxidable' que estuvo en una relación con él desde 1994 hasta 1996. Según los reportes, su romance llegó a su fin en 1996 después de que ella le revelara que estaba embarazada. Durante todo este tiempo, el cómico le había asegurado que estaba separado de su esposa.

De acuerdo con una noticia de Peru21 de 2006, Lucy Cabrera afirmó que Tulio Loza le sugirió que abortara cuando llevaba dos meses de embarazo, argumentando que el escándalo perjudicaría su carrera. Sin embargo, Cabrera optó por seguir adelante con el embarazo y finalmente dio a luz a su hijo mayor, Paolo.

En 'Café con la Chevez', la actriz y abogada reveló que mantuvo en secreto esta experiencia durante muchos años, hasta que finalmente decidió demandar al comediante, con la única intención de que su hijo, cuando creciera, conociera su origen.

"Yo creo que yo guardé silencio bastante tiempo hasta que llegó un momento en que yo misma decidí entablar un proceso legal, con la única intención de que cuando mi hijo crezca, sepa. Yo no lo hice público, fue él quien llamó a la prensa el día de la prueba y vino la prensa y yo me molesté porque no quería meter a la prensa", refirió.

Cortaron contacto

Además, lamentó que Tulio Loza haya dicho cosas horribles sobre ella y lo llamó 'cobarde'. "No te puedes meter con un niño, por último, quédate callado. Se supone que era un trato entre los dos y ahí debió quedar, entre los dos, no incluir a más personas y él las incluyó, por eso me molesté", comentó.

Lucy Cabrera aseguró que los efectos de la denuncia contra Tulio Loza los sintió cuando su hijo cumplió la mayoría de edad. "Recién los rezagos los siendo cuando mi hijo crece y cumple 18 años, ahí recién entiendo todo lo que había pasado antes, me la pasé con mi hijo hasta las 7 de la mañana hablando, él contándome todo lo que sentía, pero gracias a Dios es un chiquito muy educado, muy maduro, muy inteligente y no necesita la aprobación de nadie igual que yo", enfatizó Lucy Cabrera sobre el hijo que tuvo con Tulio Loza.