¡Lo quieren muerto! Joran Van der Sloot fue golpeado por presos en Challapalca

El holandés Joran Van der Sloot se encuentra en la actualidad bajo arresto en la penitenciaría de máxima seguridad de Challapalca, destinada a los prisioneros más peligrosos de la nación, cumpliendo una sentencia de 28 años tras las rejas.

No obstante, se dio a conocer que Van Der Sloot fue víctima de una agresión por parte de otros reclusos, como informó The New York Post, citando fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Conoce más detalles de lo ocurrido a continuación.

Golpean a Joran Van der Sloot

No existe sitio más peligroso que una cárcel, y ahora, tras ser brutalmente golpeado por un grupo de reclusos peruanos, el holandés Joran Van der Sloot ha experimentado esta realidad de primera mano. El incidente tuvo lugar el miércoles en la penitenciaría de máxima seguridad de Challapalca, ubicada en Tacna, donde Van der Sloot cumple una sentencia de 28 años de prisión desde el año anterior por el asesinato de Stephany Flores.

De acuerdo con el New York Post, citando fuentes del INPE, el delincuente internacional fue inicialmente golpeado y cortado por dos reclusos, pero luego se unió un grupo más grande. Los guardias penitenciarios intervinieron y lograron contener la situación, aunque Joran Van der Sloot resultó gravemente herido. Sin embargo, aún no se conocen las razones detrás de este ataque, pues no se brindaron mayores detalles al respecto.

Según el informante del diario mencionado, el hombre de 36 años no enfrentará ningún proceso disciplinario en la prisión, ya que no provocó el incidente. "Mucha gente lo quiere muerto", señalaron desde Challapalca, además de confirmar que todos los que fueron sus compañeros de celda declararon haber sido instigados a pelear por el neerlandés.

Abogado desmiente agresión

Por otro lado, el abogado del feminicida en Lima, Máximo Altez, restó importancia a la información y afirmó que se trata de "noticias falsas", ya que su cliente se encuentra en buen estado, según señaló a la cadena Fox News. Las autoridades carcelarias tampoco dieron declaraciones a Fox sobre este suceso. El recluso está cumpliendo una sentencia de 28 años por el asesinato de la peruana Stephany Flores.

Después de cumplir esta condena, pasará otros 20 años en prisión en Estados Unidos, donde confesó haber matado a la joven Natalee Holloway. El asunto continúa bajo investigación, pues los agentes de seguridad del penal de Challapalca no brindaron detalles sobre lo ocurrido para confirmar si esta agresión contra el holandés sucedió realmente o no.